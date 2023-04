Nowy sezon tężni solankowej w Katowicach. W planach kolejne obiekty

Od 1 kwietnia mieszkańcy Katowic mogą znowu korzystać ze zdrowotnych właściwości tężni solankowej w parku Zadole. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Katowicach, który został uruchomiony w 2019 roku.

– Tężnia solankowa w parku Zadole powstała w ramach katowickiego Budżetu Obywatelskiego i była to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w naszym regionie. Powstała tu przestrzeń, z której korzystają tysiące mieszkańców Katowic i okolicznych miast. W sąsiedztwie znajduje się amfiteatr, plac zabaw oraz wybudowany niedawno basen w Zadolu co sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Obecnie w budowie są dwa kolejne obiekty wykorzystujące solankę, to fontanna w Giszowcu oraz tężnia na os. Tysiąclecia. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy kolejnych części miasta będą mieli bliżej do miejsc, w których będą mogli wypocząć i korzystać ze zdrowotnych właściwości solanki – dodaje prezydent.

Tężnia w parku Zadole działa od 2019 r.

Tężnia na Zadolu została zrealizowana jako projekt z budżetu obywatelskiego, który uzyskał ponad 15 tys. głosów. Założeniem projektu było wkomponowanie nowego obiektu w istniejącą przestrzeń parku. Wymiary tężni razem ze strefą inhalacyjną z ławkami to 11,6 m x 37,8 m. Po stronie południowej tężni znajduje się reprezentacyjny ogród. Niedaleko jest również strefa piknikowa oraz strefa aktywności dla seniorów. Inwestycja kosztowała blisko 2,6 mln zł.

- Tężnia to projekt unikalny w skali naszego miasta. Nie było wcześniej tego typu obiektów, ale był to pomysł trafiony, bo mieszkańcy chętnie z niej korzystają. Dlatego jesteśmy w trakcie budowy kolejnej tężni, dzięki czemu oferta rekreacji dla mieszkańców się poszerza. Ma to ogromne znaczenie dla samopoczucia oraz zdrowia osób, które odwiedzają tężnię – podsumowuje dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz.

Tężnia będzie czynna codziennie od 8.00 do 21.00. Korzystać z niej można bezpłatnie – tak samo jak w zeszłym roku do końca października. Obiekt jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Kolejne solankowe projekty już wkrótce

W Katowicach budowane są także inne obiekty o podobnych funkcjach. Jesienią ma się zakończyć budowa tężni na Tysiącleciu. Jej otwarcie jest zaplanowane na przyszły rok. W otoczeniu tężni stanie 20 ławek, stoły piknikowe oraz stojaki na rowery. Nasadzone zostaną także rośliny – m.in. modrzewie, różnego rodzaju sosny oraz świerki. Powstanie również pergola - zacieniona alejka składająca się ze słupów i ułożonej na nich kratownicy, po której będzie piąć się winorośl pachnąca. Sama tężnia będzie okrągła – żelbetowa niecka na rzucie koła będzie miała średnicę ponad 16 m z wewnętrznym dziedzińcem o średnicy 6,8 m. Razem z tężnią powstanie także ogród sensoryczny. Łączny koszt obu inwestycji to prawie 2,9 mln zł.

Trwa także budowa fontanny solankowej w Giszowcu. Ta inwestycja, o wartości 519 tys. zł, zgodnie z umową, powinna się zakończyć do 30 kwietnia br. Zagospodarowany inwestycją teren zajmuje powierzchnię 987 m2, przy czym sama fontanna będzie mieć powierzchnię 21 m2. Razem z fontanną powstaną prowadzące do niej ścieżki, elementy małej architektury oraz stojaki na rowery. Zostaną także nasadzone rośliny – m.in. róże, berberysy oraz bukszpany.