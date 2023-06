Nowy skwer miejski przy Drodze Wolności w Gdańsku już otwarty

W Gdańsku na początku czerwca otwarto nowy skwer miejski, upamiętniający wydarzenia, które miały miejsce w mieście w sierpniu 1980 roku.

W sąsiedztwie Bramy Głównej Stoczni Gdańskiej oraz Europejskiego Centrum Solidarności otwarto nową przestrzeń plenerową.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Gdańską we współpracy z Inicjatywą Miasto, a jego inwestorem jest deweloper CTP.

Teren o powierzchni ponad 1 700 mkw., na którym przed laty znajdował się historyczny budynek stoczniowej stołówki, ma być miejscem wydarzeń kulturalnych i spotkań organizowanych z inicjatywy organizacji pozarządowych.

Przestrzeń plenerowa została otwarta na początku czerwca i jest dostępna dla wszystkich zwiedzających tereny Stoczni Gdańskiej.

Niedaleko Drogi do Wolności, przy Bramie Historycznej nr 2, zaprojektowano skwer upamiętniający wydarzenia odbywające się w Gdańsku w sierpniu 1980 roku. Służyć on będzie celom rekreacyjno-społecznym.

CTP i Fundacja Gdańska rewitalizują tereny przy Drodze do Wolności. Nowy skwer miejski już otwarty. fot. mat. prasowe CTP

21 stołów, 21 postulatów

By jednak nadać miejscu należyty charakter, zaaranżowano tu 21 stołów nawiązujących do 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz drewniane ławy symbolizujące ławy stoczniowe, na których w trakcie strajku odpoczywali protestujący robotnicy. Projektanci odtworzyli także obrys budynku nieistniejącej stołówki stoczniowej. Wyznaczają go między innymi metalowe słupy wraz z podświetlanymi linami.

Rekultywacja istniejącej zieleni

W aranżacji nowo otwartej przestrzeni dużą wagę przywiązano także do rekultywacji istniejącej zieleni. Przeprowadzono również nowe nasadzenia o funkcji retencyjnej. Kompozycje roślinne w formie dzikiej łąki, stanowiącej 70 proc. powierzchni oraz wielokolorowych bylin rodzimych wzbogacają małą architekturę i nadają miejscu zrównoważony charakter.

Szczególny projekt

Projekt uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jego inicjatorem i fundatorem jest firma CTP, która w pobliżu buduje, swój premierowy na Pomorzu, kompleks przemysłowo-logistyczny.

CTPark Gdańsk Port dostarczy na lokalny rynek dwa budynki o łącznej powierzchni prawie 119 000 mkw. zlokalizowane na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego oraz nieopodal jedynego terminalu głębokowodnego w rejonie Morza Bałtyckiego – Baltic Hub (DCT). Pierwszy etap inwestycji zostanie oddany do użytkowania w IV kwartale 2023 roku.

We współpracy z Fundacją Gdańską przekształciliśmy ten zapomniany obszar w skwer miejski, nawiązujący do wydarzeń z sierpnia '80. To szczególny dla CTP projekt, którym pokazujemy, że ESG nie kończy się dla nas na ekologicznych rozwiązaniach w parkach magazynowych. Patrzymy znacznie szerzej na lokalizacje, w których budujemy. Czuję ogromną dumę, że właśnie w ten sposób inaugurujemy naszą obecność na Pomorzu - wyjaśnia Bogi Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.

