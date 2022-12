Nowy szlak w aplikacji Turystyczny Lublin

„Szlak dźwięków miasta: śladami praw miejskich i tradycji mieszczańskich” to nowa trasa turystyczna, która jest już dostępna w aplikacji Turystyczny Lublin. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję poznać historię miejsc, które przez wieki miały szczególne znaczenie dla rozwoju Lublina i jego społeczności.

Szlak ma formę nagrań audio dostępnych do odsłuchania w aplikacji mobilnej Turystyczny Lublin. Historie opowiadane przez lektora uzupełniają dźwięki w tle, które odzwierciedlają odgłosy dawnego miasta. Dzięki temu turyści i mieszkańcy mogą poczuć klimat, jaki panował w Lublinie w minionych wiekach. Trasa prowadzi wzdłuż uliczek Starego Miasta i obejmuje 10 miejsc najistotniejszych dla rozwoju Lublina i jego ówczesnych mieszkańców. Wiedzie ona od Wzgórza Zamkowego, przez Bramę Grodzką, nieistniejący kościół farny, Bazylikę oo. Dominikanów, Kamienicę Lubomelskich, Trybunał Koronny, Bramę Krakowską, Basztę Półokrągłą, kościół i nieistniejący już szpital św. Ducha, aż do Archikatedry Lubelskiej.

– Lublin stał się miastem w 1317 roku, ale jego bogata historia sięga dużo dalej. Położenie na styku szlaków handlowych zdeterminowało jego rozwój, a nadanie lokacji na prawach magdeburskich przypisało mu nowe funkcje i układ architektoniczny. Ta część historii naszego miasta stała się inspiracją do stworzenia nowego szlaku turystycznego, który jest dostępny w aplikacji Turystyczny Lublin. Zachęcamy mieszkańców i turystów do skorzystania z tej propozycji spędzania wolnego czasu w naszym mieście. To doskonała okazja do poznania najważniejszych faktów o Lublinie oraz odkrywania jego tajemnic – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Aby skorzystać z tej możliwości poznania miasta należy wybrać w aplikacji opcję „Zwiedzanie Lublina”, a po wczytaniu mapy, w bocznym menu rozwinąć nowy szlak i wybrać interesujące miejsce. Druga opcja to bezpośrednie zaznaczenie na mapie jednej z pomarańczowych pinezek przypisanych do trasy. Szlak bazuje na lokalizacji GPS. Użytkownik aplikacji prowadzony jest do kolejnych zabytków za pośrednictwem mapy, a po dotarciu do celu jest automatycznie informowany o możliwości odsłuchania nagrania.

Aplikacja Turystyczny Lublin to podręczny i czytelny niezbędnik turysty. Zawiera najważniejsze informacje o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach, noclegach i gastronomii oraz dodatkowo moduł rozszerzonej rzeczywistości, dzięki, któremu mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć nieistniejące już lubelskie zabytki – kościół farny i wieżę ciśnień. Aplikacja działa w systemach Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach z aplikacjami. Osoby, które korzystają już z aplikacji powinny dokonać jej aktualizacji.