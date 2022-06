Nowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Prace przy Agrykoli idą pełną parą

W rejonie Parku Agrykola w Warszawie trwa budowa elementów konstrukcyjnych nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Prace toczą się w jego części północnej. Obiekt powstaje w miejscu wysłużonej, niemal 50-letniej estakady – ta została już wyburzona.

Osadzanie pali w gruncie, wylewanie ław fundamentowych, formowanie dwudziestu dwóch wzmacnianych podpór – na elementach montowanych obecnie przy Agrykoli już niebawem zostanie uformowana płyta nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Zgodnie z planami pierwsi kierowcy pojadą wiaduktem północnym w styczniu 2023 r. Następnie ruszy rozbiórka wiaduktu południowego, a później jego odbudowa.



Dodatkowo miasto wykona dwie kładki pieszo-rowerowe – po obu stronach nowo budowanego fragmentu trasy. Jezdnia oraz kładki powstaną na osobnych płytach, będą też oddzielone barierkami, co znacznie zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo poruszających się tędy pieszych i rowerzystów. Na nowych, estetyczniejszych i o wiele bardziej wytrzymałych wiaduktach pojawią się również pochylnie, które poprawią dostępność Trasy Łazienkowskiej dla osób z ograniczeniami ruchowymi.



Wykonawcą prac jest firma Skanska, a nadzór nad robotami budowlanymi prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Zakończenie inwestycji nastąpi wiosną 2024 r. Nowe konstrukcje zastąpią estakady oddane do użytku w 1974 r. Te nie nadawały się już do remontu.



Warszawa w minionych latach wyremontowała już wiadukty w ciągu Trasy Łazienkowskiej nad Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim i na Przyczółku Grochowskim. Obecnie – w ramach zadania polegającego na budowie ekranów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych – miasto przygotowuje się do modernizacji wiaduktów nad ul. Paryską. Będzie ona polegała na rozbiórce starych wiaduktów i wybudowaniu nowych. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy prac.