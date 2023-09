Nowy wiadukt w Czyżewie. Powstała jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy

W Czyżewie w ramach prac przy budowie trasy Rail Baltica powstał nowy wiadukt nad torami. Korzystać z niego mogą kierowcy, piesi i rowerzyści.

Kierowcy w Czyżewie korzystają z bezkolizyjnego skrzyżowania nad linią Warszawa – Białystok. Wygodna przeprawa nad torami umożliwia łatwiejszy dojazd w rejon miasta przy stacji kolejowej, zapewnia też bezpieczny i sprawny ruch pociągów. Inwestycja o wartości prawie 40 mln zł jest dofinansowana z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Nowy wiadukt drogowy w Czyżewie od dzisiaj usprawnił komunikację. Kierowcy, rowerzyści oraz piesi wygodnie i bezpiecznie przemieszczają się nad torami linii Warszawa – Białystok. Dwupoziomowe skrzyżowanie jest zlokalizowane około 200 m od dawnego przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Szkolnej i ok. 400 m od stacji kolejowej. Dzięki temu kierowcy nie muszą czekać już przy zamkniętych rogatkach.

Nowy wiadukt ma 85 m długości i zapewnia przejazd nad linią kolejową oraz ulicami Przytorową i Złote Jabłko. Szerokość jezdni wynosi 7 m, po jednym pasie ruchu w każdą stronę, jest też ciąg pieszo-rowerowy. Obiekt dostosowany został do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonej mobilności. Dodatkowy dostęp zapewniają schody i pochylnia wybudowane od strony ul. Złote Jabłko.

W ramach inwestycji prowadzone były także prace drogowe. Jako dojazdy do wiaduktu zbudowano nowe odcinki drogi wojewódzkiej nr 690 na łącznej długości ok. 1 km oraz dwa ronda. Przebudowywana jest także ul. Przytorowa na odcinku ok. 400 m. Na potrzeby pieszych i rowerzystów wzdłuż nowych odcinków dróg wybudowano ciągi pieszo-rowerowe.

Wiadukt w Czyżewie to kolejny z puli 25 dwupoziomowych skrzyżowań, które zaplanowano na podlaskim odcinku Rail Baltica.