Nowy wiadukt w Terespolu coraz bliżej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały 18 sierpnia zaproszenie dla wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo – przestrzennej dla budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Terespolu. To I etap wspólnej inwestycji PLK, Województwa Lubelskiego oraz Gminy Miasta Terespol.

REKLAMA

Budowa wiaduktu całkowicie wyeliminuje ryzyko kolizji w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawni system komunikacji. Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Wojska Polskiego. Inwestycja obejmie budowę bezkolizyjnego skrzyżowania wraz z budową przyległego układu drogowego.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie koncepcji programowo–przestrzennej, która określi warunki techniczne, wskaże możliwe warianty budowy, a także pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowy koszt opracowania koncepcji to ok. 180 tys. zł. Koncepcja powinna być gotowa do końca II kwartału 2021 roku.

– Przygotowanie koncepcji programowo - przestrzennej przybliża pasażerów kolei i użytkowników drogi wojewódzkiej łączącej Terespol z Siedlcami do jeszcze bezpieczniejszych i bardziej komfortowych podróży. Z jednej strony modernizacja trasy kolejowej zapewni dogodny dostęp do pociągów i połączenia w atrakcyjnym czasie, z drugiej strony budowa nowego wiaduktu zapewni bezpieczeństwo na styku dróg i kolei oraz lepszą komunikację drogową w mieście i regionie - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach prac na linii kolejowej E20 Siedlce - Terespol, PLK modernizują m.in. stację Terespol. Od ubiegłego roku podróżni korzystają z nowych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przebudowano przejście podziemne. Lokalne Centrum Sterowania, wyposażone w komputerowe urządzenia zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu pociągów. Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest współfinansowany w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę”. Wartość projektu ponad to 540 mln zł, a dofinansowanie z UE to 360 mln zł.

Uzupełnieniem inwestycji prowadzonej na stacji Terespol będzie rozbudowa stacji o 10 torów o szerokości 1520 mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś. Stacja Terespol, dzięki nowej grupie torów, będzie lepiej przygotowana do obsługi dłuższych i cięższych pociągów pod względem ruchowym oraz w zakresie kontroli celno-granicznej. Przejście graniczne przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.