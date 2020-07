Nowy wieżowiec biurowy w Warszawie. Prace budowlane przy Intraco Prime nabierają tempa

Generalny wykonawca Intraco Prime - nowej inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. na warszawskim Muranowie - zakończył budowę ścian szczelinowych, które stanowią ściany przyszłego parkingu podziemnego biurowca. Zgodnie z harmonogramem realizacja całej inwestycji potrwa 24 miesiące. Autorami projektu jest konsorcjum Juvenes-Projekt i Pracownia Obsługi Inwestorów Pro-Invest.

REKLAMA

Intraco Prime powstaje w sercu Muranowa, w pobliżu jednego z pierwszych warszawskich wieżowców – Intraco przy ul. Stawki. Budowa tego nowoczesnego kompleksu biurowo-handlowego rozpoczęła się 1 kwietnia 2020 r. a generalnym wykonawcą jest firma Strabag. Ośmiokondygnacyjny budynek z trzypoziomowym parkingiem podziemnym dostarczy około 13 tys. mkw. powierzchni najmu w standardzie klasy A.

- Prace budowlane przy Intraco Prime nabierają zdecydowanego tempa. Cieszymy się, że wraz z naszą równolegle prowadzoną flagową inwestycją, budynku SKYSAWA, będziemy mogli wkrótce zaoferować najemcom powierzchnię biurową o najwyższym standardzie w centrum miasta – powiedział Tomasz Górnicki, wiceprezes ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Do wykonania ścian szczelinowych Intraco Prime zostało użytych ok. 3500 m3 betonu oraz ok. 220 ton stali. W najbliższym czasie zostanie wykonany wykop, a ściany szczelinowe zostaną zabezpieczone za pomocą stalowych rozpór.

- Prace prowadzone przez Strabag postępują zgodnie z planem i zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Ściany szczelinowe obiektu były wykonywane przez ostatnie dwa miesiące. Warunki na placu budowy pozwalały na wykonywanie jednej sekcji dziennie. Niedługo rozpoczną się roboty ziemne wraz z montażem stalowej konstrukcji rozparć na dwóch poziomach, które pozwolą na głębienie wykopu do projektowanej głębokości 16 m poniżej poziomu terenu – powiedziała Agnieszka Wyszyńska, kierownik projektu Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Strabag.

Dzięki funkcjonalnemu układowi przestrzennemu oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekologicznych, zlokalizowany w pobliżu stacji metra Dworzec Gdański oraz zabytkowego Starego Miasta Intraco Prime ma szansę stać się ważnym punktem na mapie biurowej Warszawy. Najemcy będą mogli liczyć na udogodnienia, takie jak: energooszczędne systemy oraz instalacje, parking dla rowerów oraz szatnie dla rowerzystów, czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Na dachu budynku znajdzie się taras dostępny z powierzchni biurowej. Na parterze przewidziane są lokale handlowo-usługowe.