Nowy wieżowiec w Warszawie. To projekt UN Studio i Polsko Belgijskiej Pracowni Architektury Projekt

Rozpoczęły się przygotowania do budowy wieżowa, który stanie u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, przy placu Europejskim, obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona stanie nowy wieżowiec. Z istniejącym budynkiem połączy go wspólne lobby. Projekt stworzyła znana na całym świecie holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

Ghelamco rozpoczyna przygotowania do budowy wieżowca The Bridge. Budynek stanie u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, przy placu Europejskim. Zaoferuje najwyższej klasy powierzchnie biurowe.

The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

UNStudio to uznane na całym świecie biuro architektoniczne założone ponad 30 lat temu w Amsterdamie. Ma ono na swoim koncie wiele docenionych w międzynarodowych konkursach budynków. Wśród nich znajdują się takie ikony jak: Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie, sieć metra w Doha w Katarze czy most wiszący Erasmusbrug w Rotterdamie. Z kolei pracownia Projekt to uznana w Polsce pracownia, która jest m.in. współprojektantem wieżowca Warsaw Spire oraz projektantem biurowca Warsaw UNIT.

– Dla UNStudio zaprojektowanie nowego wysokościowca zawsze oznacza zastanowienie się nad tym, jak nowe inwestycje będą funkcjonowały w szerszym, miejskim kontekście – tworząc ramy dla zrównoważonej przyszłości. Nasz projekt dokładnie to robi: dzięki unikalnej organizacji przestrzennej zbliża tereny publiczne dookoła niego; ale co najważniejsze, odnawia związek miasta z jego dziedzictwem, łącząc w jedną kompozycję historyczny budynek Bellony z nową wieżą– mówi Arjan Dingste, Dyrektor i Starszy Architekt w UNStudio.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania. Zostanie w nim także wdrożony system operacyjny (opracowany przez Ghelamco), pozwalający na efektywne zarządzanie kontrolą dostępu oraz rozwiązania podnoszące jego bezpieczeństwo w razie epidemii (m. in. wirusobójcze lampy UV, które zostaną umieszczone w windach i centralach wentylacyjnych). Budynek będzie certyfikowany w systemach WELL i BREEAM – i Green Building Standard. Będzie posiadał także certyfikat „Obiekt bez barier”.