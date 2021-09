Oddano do użytkowania most przez Potok Służewiecki na warszawskim Wilanowie. Przeprawa stworzyła nowy wjazd do Miasteczka Wilanów oraz połączyła ulicę Sarmacką ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy.

Grupa ROBYG zbudowała dotychczas ponad 4500 mieszkań na Wilanowie i rozpoczyna nową inwestycję na Wilanowie – spółka sfinalizowała zakup gruntu o potencjale budowlanym ponad 100 tys. PUM.

„Wilanów jest bardzo młodą dzielnicą, która w ostatnich latach prężnie się rozwija. Powstaje tu wiele nowych budynków, a w związku z tym przybywa mieszkańców – co szczególnie nas cieszy. Ważne jest to, aby inwestorzy budujący te wspaniałe apartamentowce dbali o przestrzeń wokół nich. Mam na myśli usprawnienia komunikacyjne. Cieszymy się, kiedy inwestorzy sami z siebie o tym myślą. Mamy na to dobry przykład, jakim jest firma ROBYG – która wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich oddaje bardzo potrzebną i pożądaną inwestycję. Przepust z ulicy Sarmackiej w aleję Wilanowską jest nowym korytarzem, otwierającym Miasteczko Wilanów we wszystkie strony. Wszystko za sprawą tego, że nowa ulica daje możliwość jazdy we wszystkich kierunkach. Także odcinek drogi, który korkował się w godzinach szczytu, ma w końcu alternatywę wjazdu i wyjazdu. Mam nadzieję, że inwestycja okaże się pomocna dla kierowców oraz mieszkańców Wilanowa” – powiedział Artur Buczyński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów.

„Z dumą uczestniczymy dziś w oddaniu do użytkowania kolejnej publicznej inwestycji, którą mieliśmy możliwość zrealizować wspólnie z ZDM Warszawa na rzecz warszawiaków i mieszkańców Wilanowa. Od lat jesteśmy zaangażowani w tworzenie Miasteczka Wilanów i budowę tutejszej społeczności. Oddaliśmy mieszkańcom na Wilanowie ponad 4500 mieszkań – czyli co trzeci lokal w całej dzielnicy – i sfinansowaliśmy wiele obiektów infrastruktury publicznej – m.in. drogi, skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, boisko Orlik, a nawet zespół fontann. Most, który dziś zostaje oddany do użytkowania, to ogromna inwestycja, wymagająca znaczących nakładów i wielu miesięcy działań konstrukcyjnych. Ale tworzy on nowy wjazd do Miasteczka Wilanów i pozwoli mieszkańcom szybciej, sprawniej przemieszczać się do innych dzielnic. Zmniejszą się korki w godzinach szczytu, a komfort życia w Miasteczku Wilanów nabierze nowego wymiaru.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla ROBYG więcej niż tylko odpowiedzialność za działalność naszej firmy. Co najważniejsze, to szansa na zbudowanie lepszej przyszłości. Wspieramy lokalne fundacje, współpracujemy z lokalnymi biznesami oraz bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Dla dzielnic i miast wykonujemy bezpłatne projekty infrastrukturalne. Grupa ROBYG od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, wspiera sztukę, kulturę, edukację czy sport. Naszą odpowiedzialność rozumiemy przede wszystkim jako tworzenie lokalnych społeczności. Projektujemy i budujemy strefy rekreacyjne, miejsca do grillowania, place zabaw, siłownie zewnętrzne, strefy fitness z saunami wewnętrznymi, przestrzenie coworkingowe i place zabaw dla dzieci dostępne dla wszystkich mieszkańców. Te zielone i rekreacyjne strefy to doskonała okazja do spotkań towarzyskich dla sąsiadów. Inwestycje ROBYG to wielofunkcyjne przestrzenie, które spełniają wszystkie potrzeby mieszkańców.