Nowy wysokościowiec od Medusa Group zmieni skyline Warszawy. Ma być skromny i elegancki

Historia oraz doświadczenia innych krajów dowodzą, że wysokościowce, aby stały się ponadczasowe i ikoniczne, muszą być zarazem skromne i eleganckie - podkreśla Łukasz Zagała z pracowni Medusa Group, która stoi za projektem nowego wysokościowca "Upper One" w Warszawie.

REKLAMA

Upper One to pierwszy wysokościowiec w stolicy autorstwa Medusa Group.

Inwestycja firmy Strabag powstanie u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, w miejscu nieczynnego Atrium International.

Łukasz Zagała, Medusa Group: "Załamane odbicia sąsiednich budynków i nieba mają nadać Upper One smukłości, ciekawa będzie także gra światła na asymetrycznych szybach".

Przeszklona fasada przypominająca plisowaną spódnicę stworzy pulsującą w rytm miasta pionową arterię. 34-kondygnacyjny biurowiec zaprojektowany przez pracownię Medusa Group powstanie w centrum Warszawy, u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II.

Projektowanie budynków wysokościowych to odpowiedzialne i obarczone dużym ryzykiem zadanie, ponieważ takie obiekty nie ukrywają błędów ani złych decyzji. Widoczne z wielu punktów miasta oraz różnych perspektyw, realnie wpływają na jakość przestrzeni – zaznacza Łukasz Zagała, współwłaściciel Medusa Group.

Architekci zaznaczają, że zadanie wymagało od nich powściągliwości, ale i pewnej odwagi.

Historia oraz doświadczenia innych krajów dowodzą, że wysokościowce – aby stały się ponadczasowe i ikoniczne – muszą być zarazem skromne i eleganckie – dodaje Zagała.

Upper One zamknie widok południowej osi alei Jana Pawła II, która stopniowo odgina się w kierunku północnym za rondem ONZ. 135-metrowy biurowiec otoczony niższą zabudową, będzie widoczny z dużej odległości. W ramach tej samej inwestycji tuż obok powstanie również wysoki na 55 metrów hotel.

Ukształtowaliśmy tarasową zabudowę, która od kulminacji w narożniku, gdzie zlokalizowany jest biurowiec, schodzi tarasami w kierunku niższych budynków i ulicy Jana Pawła II – tłumaczy Zagała.

Nadać smukłości

Ścięta, nienachalna bryła ma ułatwić dostosowanie się obiektu do otoczenia, a także wędrówkę promieni światła do niższych przestrzeni. Usytuowanie obiektu na zamknięciu alei Jana Pawła II i oddzielenie go od niższych budynków od strony Woli ulicą Ciepłą, sprawia że staje się wolnostojącym narożnikiem. Daleką inspiracją dla ukształtowania fasady były pierwsze narożne nowojorskie drapacze chmur z geometrycznymi fasadami w stylu art deco.

135-metrowy biurowiec otoczony niższą zabudową, będzie widoczny z dużej odległości, fot. mat. prasowe

Różną funkcję nowych budynków ujawni odmienna artykulacja fasad. Budynek biurowy nawiąże do pobliskiego Q22, choć nie powtórzy tej samej szklanej elewacji. Wysokościowiec zapewni ten sam, wspaniały widok, a rozwiązania w nim zastosowane w istotny sposób ograniczą wpływ słońca. Najważniejszym z nich jest przysłonięcie najbardziej eksponowanej fasady południowej transparentnym szybem z widocznymi z zewnątrz poruszającymi się, podwójnymi windami. W skuteczny sposób ograniczy to penetrację słońca w przestrzeni biurowej.

Zaprojektowaliśmy zakrzywione, pionowe płaszczyzny fasady, które odbijają promienie słoneczne, unikając bezpośredniej ekspozycji na mocne światło dzienne. Załamane odbicia sąsiednich budynków i nieba mają nadać Upper One smukłości, ciekawa będzie także gra światła na asymetrycznych szybach – zaznacza Zagała.

Odpowiednio dobrane zestawy szklane z elementami nieprzezroczystymi w pasach najbardziej narażonych na nasłonecznienie, zapewni możliwie niskie przegrzewanie się budynku. To sprawia, że fasada budynku staje się oryginalna i zarazem najbardziej efektywna przy zachowaniu widoku i komfortu miejsc pracy.

Architekci z Medusa Group zaprojektowali zakrzywione, pionowe płaszczyzny fasady, które odbijają promienie słoneczne, unikając bezpośredniej ekspozycji na mocne światło dzienne, fot. mat. prasowe

Elewację Upper One ożywi ruch pięciu przeszklonych wind, które korespondować mają jednocześnie z panoramiczną windą zlokalizowaną w narożniku hotelu Westin Warsaw. Odsłonięte ciągi komunikacyjne ujawnią funkcję nowego budynku i „ożywią” go, pozwalając współgrać z pulsem miasta również po zmroku.

Zarówno od strony al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej, jak i w wąskim atrium pomiędzy budynkami, w ich parterowej części, zlokalizowane będą usługi. Dzięki podzieleniu zabudowy na dwa osobne obiekty mieszkańcy zyskają piesze przejścia łączące al. Jana Pawła II z ul. Ciepłą i osiedlem za Żelazną Bramą. W ramach inwestycji planowana jest też zielona strefa odpoczynku w postaci parku kieszonkowego.

.........

Upper One

Lokalizacja: Warszawa, al. Jana Pawła II 23

Architekci: MEDUSA GROUP + MHM: Łukasz Zagała, Przemo Łukasik, Florian Molzbichler, Sebastian Haselsteiner

Współpraca autorska: Dawid Beil, Miłosława Niezgoda, Aleksandra Nowak, Marko Maric, Magdalena Tamoń – Będkowska, Monika Rychlicka – Borzechowska, Maciej Rudecki, Joanna Jakimiuk, Magdalena Cichosz, Katarzyna Bobrowska, Patrycja Stołtny – Sapko, Natalia Duczmal, Jacek Pisarczyk, Kamil Szołtysek, Michał Sokołowski, Aleksandra Mazur, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Michał Gawron, Damian Mikrut, Adil Krasniqi

Konstrukcja: Buro Happold

Instalacje: Buro Happold

Projekt fasady: Studio Profil

Inwestor: Strabag Sp. z o.o. Real Estate

Generalny Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Powierzchnia biurowa: ok. 35, 9 tys. mkw

Projekt: 2019 – 2022