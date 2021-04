O3 Business Campus pod znakiem eko

Krakowski kompleks biurowy O3 Business Campus uzyskał certyfikat BREEAM z wynikiem "Excellent".

Budynek nr 2 krakowskiego O3 Business Campus uzyskał certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) z wynikiem „Excellent”. To prestiżowe zaświadczenie jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych w Europie metod oceny budynków pod kątem ich ekologiczności. Od 2017 roku certyfikatem BREEAM mógł poszczycić się pierwszy etap inwestycji O3 Business Campus, czyli budynek nr 1.

– Przyznanie nam certyfikatu BREEAM z wynikiem „Excellent” jest dowodem troski EPP o ekologię i wyrazem starań, jakich dokładamy, by nasi najemcy mogli pracować w przyjaznych i funkcjonalnych warunkach – powiedziała Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Przestronne okna, odpowiednie nasłonecznienie i architektura wnętrz zapewniają optymalną ilość światła dziennego. Jest to zdrowsze dla oka, współgra z zegarem biologicznym człowieka oraz przynosi podwójne korzyści eko – ekologiczne i ekonomiczne – ponieważ oszczędność energii przekłada się na mniejsze koszty środowiskowe, a także te związane z opłatami eksploatacyjnymi.

Nie wszyscy użytkownicy O3 Business Campus zdają sobie sprawę, że ich dobre samopoczucie, przypływ energii po przekroczeniu progu budynku i co za tym idzie wydajniejsza praca są stymulowane przez odpowiednie parametry akustyczne uzyskane we wnętrzach.

Szybujący na jedno z 12 pięter pracownicy korzystają z wind nowej generacji z energooszczędnym oświetleniem, napędem i systemem „stand-by”, oszczędzającym energię w trakcie postoju.

Zarządca troszczy się też o to, co przed i po pracy. O3, w którym pracownicy to w dużej mierze zwolennicy dwóch kółek, mają zapewnione w wystarczającej dla każdego liczbie stojaki na rowery oraz szatnię z szafkami i prysznicami oraz suszarnię na mokre ubrania.

A co wokół budynku? To też mocny punkt w ocenie O3 między innymi za opracowanie pięcioletniego planu rozwoju bioróżnorodności i podążanie zgodnie z nim w zakresie ochrony i aktywnego rozwoju przyrodniczych aspektów okalającego biurowiec terenu.

Metoda BREEAM skupia się na ocenie jakości danej inwestycji. Jej celem jest wyznaczanie nowych standardów w budownictwie, wspomagających rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz komfortu użytkowania i wydajności obiektu. Budynek, który ubiega się o certyfikat BREEAM, oceniany jest w dziesięciu kategoriach dotyczących m.in. zarządzania, energooszczędności, właściwości materiałów wykorzystywanych do budowy, komfortu użytkowania, zarządzania gospodarką wodno-ściekową i odpadami, innowacyjności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.