O architekcie Sopotu na wyjątkowej wystawie

Muzeum Sopotu zaprasza na nową wystawę czasową poświęconą sopockiemu architektowi Heinrichowi Dunkelowi. Ekspozycja przybliży sylwetkę jednego z najciekawszych sopockich architektów i jego realizacje. Wernisaż odbędzie się w czwartek, 9 lutego, w siedzibie muzeum przy ul. Poniatowskiego 8.

Heinrich Dunkel (1877-1922) to jeden z najciekawszych architektów działających w Sopocie w I ćwierci XX wieku. Swoją karierę w mieście rozpoczął pracując przy prestiżowym projekcie Zakładu Kąpielowego w 1902 r. Nie związał jednak swojej przyszłości z pracą urzędnika, a postawił na zlecenia od indywidualnych klientów. Jego projekty wyróżniają się ciekawymi formami: od stylu Landhaus poprzez historyzm do form modernistycznych. Dużą wagę przykładał do detalu i ukształtowaniu wnętrza. Dla zleceniodawców projektował wyrafinowaną stolarkę klatek schodowych, okien, drzwi i boazerii, a także nawiązujące do nich meble. Jego projekty można odnaleźć na terenie całego Sopotu, na szczególną uwagę zasługują wille przy ul. Ignacego Paderewskiego, Antoniego Abrahama i Adama Mickiewicza.

Wystawa „Architekt Heinrich Dunkel (1877-1922)”, jest kolejną z cyklu ekspozycji poświęconych architekturze Sopotu, organizowanych przez Muzeum Sopotu.