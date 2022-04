O architekturze i nieruchomościach. Trwa Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 25-27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się XIV Europejski Kongres Gospodarczy, największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. Architektura, zielone budownictwo, zrównoważony rozwój, miasta przyszłości, inwestycje komercyjne i publiczne - wśród ważnych tematów EEC 2022.

Program tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

Wśród ważnych tematów nie zabraknie zagadnień takich, jak zielone budownictwo, architektura, nieruchomości, inwestycje czy miasta przyszłości. Poniżej prezentujemy wybrane sesje tematyczne poruszające tę tematykę.

Dzień pierwszy Europejskiego Kongresu Gospodarczego

25 kwietnia 2022 r. | 14.30-16.00

Inwestycje i wyzwania

Jakie inwestycje podnoszą odporność gospodarki na kryzysy? Jak skutecznie stymulować inwestycje prywatne i publiczne? Obszary największych potrzeb: zielone inwestycje, wytwarzanie i infrastruktura energii, transport, technologie cyfrowe. Aktualne otoczenie polskich inwestycji: koszty wykonawstwa, ceny materiałów, inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw. Finansowanie inwestycji w świetle kluczowych programów gospodarczych państwa.

W dyskusji udział potwierdzili:

Maciej Dyjas, partner zarządzający, Griffin Capital Partners;

Zbigniew Jagiełło, członek Rady Nadzorczej, Asseco International, prezes PKO Bank Polski SA w latach 2009-2021;

Andrzej Kopyrski, dyrektor Zarządzający Pionu Inwestycji, Polski Fundusz Rozwoju SA, członek Rad Nadzorczych Pesa i WBE, wiceprezes Pekao SA w latach 2008 – 2018

Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA;

Cezary Łysenko, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego, Budimex S.A.

Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej;

Sonia Sobczyk-Grygiel, redaktor, Dziennik Gazeta Prawna;

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.

25 kwietnia 2022 r. | 16.30-18.00

Zielone budownictwo

Cele, standardy, technologie. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 na branżę budownictwa. Nowe technologie i materiały – zielony cement, pachnący asfalt? Energetyka odnawialna zintegrowana z budynkiem. Koszty budynków niskoemisyjnych. Projektanci i użytkownicy w dialogu – osiedla i budynki biurowe przyszłości. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe na rynku budowlanym.

W dyskusji udział potwierdzili:

Ireneusz Baic, zastępca dyrektora ds. badawczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni Europe;

Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner, praktyka nieruchomości i budownictwa, kancelaria CMS;

Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor biura zakupów, jakości i środowiska, Budimex S.A.

Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska;

Piotr Uściński, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii;

Grzegorz Nowaczewski, założyciel, prezes zarządu, Virtual Power Plan;

Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu,Górażdże Cement SA

Justyna Łotowska, dziennikarka, PropertyNews

Dzień drugi Europejskiego Kongresu Gospodarczego

26 kwietnia 2022 r. | 9.30-11.00

Smarty city i Społeczeństwo 5.0

Smart city a zmiany klimatyczne. Miasto odporne, zielone, inteligentne: dostępne rozwiązania. Zarządzanie energią w miastach – dobre i złe przykłady. Stan elektronizacji usług publicznych. Jak przekonać ludzi do bycia smart? Współpraca samorządów z partnerami prywatnymi. Society 5.0 jako sposób na stagnację i odpowiedź na wyzwania cyfrowego świata. Rozwiązania technologiczne dla realizacji tej idei (5G, chmura) i orientacja na człowieka.

W dyskusji udział potwierdzili:

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF;

Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szef, Centrum GovTech, pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej;

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic

Jacek Szołtysek, kierownik, Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

Przemysław Zakrzewski, dyrektor, Korporacyjne Centrum Technologiczne, ABB w Krakowie

26 kwietnia 2022 r. | 11.30-13.00

Zielone miasto

Zmiany w zarządzaniu miastem, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu wywołane przez Zielony Ład. Miasta na drodze do zeroemisyjności – wybrane projekty i programy. Wyzwania dla systemów komunikacji. Co oznacza smartcity 3.0? Jak rewitalizować miasta, by były zielone. Przyroda w mieście – jaka to wartość? Ewolucja oczekiwań mieszkańców co do jakości życia. Miasto odporne na zmiany klimatu.

W dyskusji udział potwierdzili:

Vasco Amaral Cunha, European Investment Bank;

Marcin Baron, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

Dalida Gepfert, prezes zarządu, dyrektor generalny, Veolia Energia Poznań SA;

Justyna Glusman, ekspert ds. transformacji ekologicznej miast, członek rady programowej, Kongres Obywatelski;

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry;

Anna Papka, Amazon;

Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

26 kwietnia 2022 r. | 15.30-17.00

Inwestycje w miastach i samorządach

W co inwestują polskie miasta w popandemicznych realiach? Inwestycje odkładane i zamrażane – przyczyny. Oczekiwania społeczne: inwestycje a jakość życia. Infrastruktura mobilności i tabor transportu publicznego. Zielone inwestycje – miasta odporne na zmiany klimatu. Nie tylko beton – inwestycje w kapitał ludzki, naukę i kulturę. Możliwości i ograniczenia finansowe: środki własne, programy UE w nowej perspektywie, fundusze i programy krajowe, kredytowanie i inne mechanizmy rynku finansowego. Pakietowe PPP.

W dyskusji udział potwierdzili:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Światowego Forum Miejskiego;

Jacek Krzemiński, redaktor, PortalSamorządowy.pl;

Edward Maniura, burmistrz Lublińca;

Tomoho Umeda, prezes, Tomoho Umeda.

26 kwietnia 2022 r. | 15.30-17.00

E-mobilność w miastach i metropoliach

Doświadczenia europejskie w promowaniu elektromobilności a polskie praktyki, doświadczenia i wnioski. Perspektywy czystego transportu publicznego. Inwestycje a regulacje i oczekiwania społeczne. Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – jakie zmiany przyniesie, jakie są oczekiwania rynku? Strefy czystego transportu w polskich miastach: fakultatywne czy obowiązkowe? E-samochody na polskich drogach. Ulgi podatkowe? Skuteczność systemu dofinansowań.

W dyskusji udział potwierdzili:

Łukasz Franek, dyrektor, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie;

Marcin Korolec, prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, dyrektor, Instytut Zielonej Gospodarki, minister środowiska w latach 2011-2013;

Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka;

Zbigniew Wyszogrodzki, prezes zarządu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, kanclerz loży toruńskiej, BCC;

Piotr Wiewióra, dziennikarz, PortalSamorządowy.

26 kwietnia o godzinie 19:00 odbędzie się Gala TOP Inwestycje Komunalne, podczas której zostaną wręczone prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji w Polsce.

Dzień trzeci Europejskiego Kongresu Gospodarczego



27 kwietnia 2022 r. | 9.30-11.00

Rynek nieruchomości komercyjnych

Zaburzenia koniunktury, rosnące koszty, ryzyko inwestycyjne: gospodarcze echa wojny w Europie a rynek nieruchomości w Polsce. Inne wyzwania: bezpieczeństwo epidemiologiczne, rosnące koszty budowy, inflacja, walka o talenty, rozwój e-commerce, zmiana stylu pracy, cyberbezpieczeństwo, kryteria ESG i zrównoważony rozwój. Kiedy centra handlowe i hotele odrobią straty po lockdownach? Biura w walce o najemców. Czy wielkie magazyny wejdą do miast? Sektor wynajmu instytucjonalnego mieszkań (PRS) – warunki rozwoju.

W dyskusji udział potwierdzili:

Cezary Błaszczyk, Senior Leasing Manager, HB REAVIS Poland

Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska;

Hadley Dean, założyciel, MDC;

Piotr Kamiński, skarbnik, wiceprezes zarządu ds. finansowych, Pracodawcy RP;

Tomasz Niewola, dyrektor, departament finansowania strukturalnego i mezzanine, mBank;

Renata Osiecka, partner zarządzający, Axi Immo

Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu, PFR Nieruchomości SA.

27 kwietnia 2022 r. | 9.30-11.00

Rewitalizacja

Przepis na udaną rewitalizację. Reguły definiowania przestrzeni na nowo. Kryteria, cele, decyzje: rewitalizować czy burzyć i budować od nowa? Rewitalizacją a rynek – modny vintage i coś więcej. Czego oczekują najemcy i inwestorzy? Projekty, które budują klimat, potwierdzają tożsamość miasta, podnoszą jego atrakcyjność. Rewitalizacja i miastotwórczy mixed use. Spójność i struktura połączeń w nadawaniu nowych funkcji obiektom i dzielnicom.

W dyskusji udział potwierdzili:

Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl;

Władysław Grochowski, prezes zarządu, Grupa Arche;

Karol Janas, kierownik, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów;

Kinga Nowakowska, członek zarządu, dyrektor operacyjna, Grupa Capital Park;

Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl;

Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi;

Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt, partner, JEMS Architekci Sp. z o.o.;

Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha,

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

27 kwietnia 2022 r. | 11.30-13.00

Sektor nieruchomości biurowych w trakcie trwania i po pandemii. Nowe trendy w organizacji przestrzeni biurowej. Biurowa różnorodność – wymagania pracodawcy i pracowników w formule pracy hybrydowej. Czas na flex – zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania biurowe. Strategie operatorów i deweloperów. Zielone biuro – odpowiedzialność, środowisko, agenda ESG jako trend kształtujący przyszłość branży.

W dyskusji udział potwierdzili:

Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead;

Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, Newmark Polska Sp. z o.o.

Marcin Nowak, Managing Director, AMMEGA Business Services;

Artur Migoń, wiceprezes zarządu, Antal

Andrzej Pośniak, partner zarządzający oraz szef praktyki podatkowej w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, kancelaria CMS;

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding;

Justyna Łotowska, dziennikarka, PropertyDesign.pl.

27 kwietnia 2022 r. | 11.30-13.00

Mieszkalnictwo

Rynek mieszkaniowy w Polsce. Bariery rozwoju rynku pierwotnego: koszty materiałów oraz terenów inwestycyjnych, ceny mieszkań i dostępność finansowania, popyt. Odpływ pracowników – czy budowlance grożą opóźnienia? Jak wojna w Ukrainie zmienia obraz branży. Napływ uchodźców – w jaki sposób systemowo zapewnić godziwe warunki do życia. Dostępność i ceny na rynku mieszkań na wynajem.

W dyskusji udział potwierdzili:

Marcin Antczak, prezes zarządu, Grupa Antczak;

Wojciech Caruk, prezes zarządu, PFR Nieruchomości SA;

Grzegorz Kiełpsz, przewodniczący rady nadzorczej, Dom Development SA, prezes zarządu, Polski Związek Firm Deweloperskich

Natalia Muturi, członkini zarządu, Mzuri

Bogusław Półtorak, przewodniczący rady, Impakt Dolny Śląsk – Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan ds. kształcenia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic;

Arkadiusz Urban, prezes, Krajowy Zasób Nieruchomości;

Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl;

Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl.

27 kwietnia 2022 r. | 13.30-15.00

Nowy Bauhaus – odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny. Miasto jako laboratorium nowego europejskiego Bauhausu. Jak kształtować nowy styl życia, zakładający zgodność wzornictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju? Jak kreować nowe miasta: zrównoważone, bezpieczne i zdrowe? Projekty Nowego Bauhausu a nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, zrównoważone budownictwo i wysoka jakość życia. Przepis na metropolię przyszłości.

W dyskusji udział potwierdzili:

Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic;

Alicja Herbowska, zastępca kierownika, Dział New European Bauhaus, Dyrekcja Generalna Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Europejska;

Tomasz Konior, architekt, urbanista, właściciel, Konior Studio;

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy;

Szczepan Wroński, architekt, partner, WXCA;

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland;

Maciej Jakub Zawadzki, architekt, urbanista, prezes zarządu, MJZ Sp. z o.o., Partner Nowego Europejskiego Bauhausu KE

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia



Justyna Łotowska, dziennikarka, PropertyDesign.pl.