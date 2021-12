O architekturze II RP mniejszych miast, czyli wystawa "Pozdrowienia z powiatów!"

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na wystawę "Pozdrowienia z powiatów!", w ramach której zaprezentowane zostało dziedzictwo architektoniczne międzywojnia mniejszych miast.

REKLAMA

Nieco ponad sto lat temu, w odrodzonej Polsce, rozpoczęły się procesy, których celem było zbudowanie nowoczesnego państwa. Obejmowały one szereg działań, w tym budowę systemu gospodarczego opartego o nowoczesny przemysł, upowszechnienie dostępu do edukacji i podnoszenie jej poziomu, czy też poprawianie warunków bytowych obywateli w obliczu głodu mieszkaniowego. Do dziś świadectwem tego ogólnokrajowego wysiłku inwestycyjnego jest między innymi niezwykła architektura, której uważnie przyglądano się w kolejnych edycjach projektu „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”.

Wystawa „Pozdrowienia z powiatów!” stanowi podsumowanie lokalnych działań zrealizowanych w latach 2020 i 2021, ale jest też jednocześnie pożegnaniem z projektem – przynajmniej realizowanym w dotychczasowej formule. Lokalizacje, którymi zajmowano się w ramach projektu to: powiat cieszyński, Skarżysko-Kamienna, Ostrołęka, Suwałki, Brodnica, powiat bydgoski, powiat krośnieński, powiat nowosądecki, Starachowice, Sosnowiec, Ostrów Mazowiecka, Tarnowskie Góry, powiat chrzanowski, Chorzów, powiat inowrocławski, Kalisz, Łapy Osse, powiat morski, Radom, Rzeszów i Siedlce.

Wystawę oglądać można od 19 grudnia do 22 stycznia 2022 r. przy al. „Solidarności” 64 w Warszawie.