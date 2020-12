O tym pisaliśmy w 2020 roku. Najciekawsze zagraniczne projekty

Odważne, inspirujące, łamiące schematy - w roku 2020 na naszych łamach opisywaliśmy różne projekty z zagranicy. Zaprojektowany przez Zahę Hadid hotel, na którego realizację czekano ponad dekadę, projekt spod kreski MVRDV, gdzie elewacje zdobią murale ze szkła, wieżowiec projektu Antonio Citterio o elewacji niczym plaster miodu... to tylko niektóre z nich!

Hotel ME Dubai w Dubaju, projekt: Zaha Hadid Architects

ME Dubai to pięciogwiazdkowy hotel w centrum Dubaju. Zaledwie 2 km dzielą go od słynnego wieżowca Burdż Chalifa. Projekt autorstwa Zaha Hadid został zaprezentowany w 2007 roku i jest jedynym hotelem, w którym stworzyła zarówno architekturę, jak i wnętrza. Jednak dopiero po 13 latach bryła wzbogaciła krajobraz największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Projekt Opus, w którym mieści się hotel Hotel ME Dubai, o pow. 84,3 tys. mkw. został zaprojektowany przez Zahę Hadid jako dwa osobne wieżowce, które łączą się w całość - przybierając formę sześcianu. Wieżowce spięto u podstawy czteropiętrowym atrium, a także połączono asymetrycznym, trzypiętrowym łącznikiem o szerokości 38 metrów znajdującym się 71 metrów nad ziemią. W hotelu ME Dubai zaplanowano 74 pokoje i 19 apartamentów, ale także salę fitness o pow. 650 mkw., sale konferencyjne, liczne restauracje, kawiarnie i bary.

Meble autorstwa Zaha Hadid Design wpisano w cały hotel. Słynne sofy "Petalinas" i „Ottomans” w holu wykonano z materiałów zapewniających długi cykl życia, co ważne także elementy mebli można poddać recyklingowi. Łóżka "Opus" znajdują się w każdej sypialni, a sofę "Work & Play" połączoną z biurkiem umieszczono w apartamentach. W hotelowych sypialniach znajduje się także kolekcja łazienkowa "Vitae" zaprojektowana przez Hadid w 2015 roku dla Noken Porcelanosa.

Podwójnie oszklona fasada z powłokę UV i nakrapianym wzorem, pozwala zminimalizować oddziaływanie słońca. Nakrapiany wzór na fasadzie zastosowano wokół całego budynku, co podkreśla czystość ortogonalnej formy budynku, jednocześnie sprawiając za pomocą gry światłem, że bryła nie przytłacza rozmiarem. W ciągu dnia fasada sześcianu odbija niebo, słońce i otaczające miasto, zaś nocą postawiono ją oświetlić przez dynamiczną instalację z diod LED.

Wieżowiec Radio Tower & Hotel w Nowym Jorku, projekt: MVRDV

Położony przy Amsterdam Avenue, między 180 a 181 Ulicą, 22-piętrowy wieżowiec mixed-use łączyć będzie w sobie funkcję hotelową, handlową i biurową. MVRDV, z charakterystycznym sobie odważnym podejściem do architektury, postawili na oryginalną bryłę i bogactwo kolorów. Projekt budynku czerpie inspiracje z różnorodności tętniącej życiem dzielnicy, w której stanął, będącej domem dla rodzin z dziećmi, przedstawicieli branż kreatywnych i instytucji.

Na bryłę budynku składa się osiem "pudełek", z których każde wykończone jest cegłą ceramiczną w innym kolorze. Wybór barw nie był tutaj przypadkowy. Architekci inspirowali się kolorami witryn sklepowych dzielnicy Washington Heights – wpisując tym samym pozornie odstający od okolicznej zabudowy obiekt w oryginalny sposób w tkankę miejską.