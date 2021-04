Oaza między PRL-owskimi blokami w Mielcu. Tę zwycięską koncepcję opracował student Łukasz Modrzejewski

Student wydziału Politechniki Wrocławskiej, Łukasz Modrzejewski, zwyciężył w konkursie na zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Lotników w Mielcu. Młody architekt swoim projektem wykonał ukłon w stronę lotniczych tradycji miasta.

Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez Łukasza Modrzejewskiego czerpie zarówno z kontekstu historyczno-gospodarczego miasta, jak z samego osiedla, którego ma stać się integralną częścią.

Koncepcja zakłada powstanie m.in. deptaku i tężni solankowej.

Głównym gestem projektowym w stronę tradycji lotniczych Mielca jest podzielenie całego terenu opracowania pasami, nawiązującymi proporcjami do pasów lotnisk. Pasy przebiegają w równych odstępach prostopadle przez ulicę Tańskiego, kontynuowane są na terenie obok szkoły i pokrywają istniejący teren zielony.

Jednym z najważniejszym elementów projektu jest zagospodarowanie ul. Tańskiego. Poprzez brak ruchu samochodowego, istniejące drzewa i bliskość budynków użyteczności publicznej posiada ona ogromny potencjał, aby stać się modelowym przykładem żywej ulicy. Architekt zaproponował wymianę nawierzchni, wprowadzenie poprzecznych pasów z jaśniejszej kostki, co wizualne podzieli długą i prostą ulicę, a także dodanie do przekroju ulicy zieleni i zestawu mebli miejskich.

Drugą ważną osią jest zaprojektowany deptak, prostopadły do Tańskiego i przechodzący aż do alei Ducha Świętego. Szeroki, reprezentacyjny i obsadzony drzewami bulwar to przestrzeń dla spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy i biegaczy. Na osi znajdzie się niewielki skwer i projektowana w jego centrum tężnia solankowa.

Największą bolączką terenu, którego dotyczył konkurs, jest pusty plac osiedlowy. Otoczony zielenią teren według Łukasza Modrzejewskiego daje możliwość organizacji rożnych wydarzeń w skali osiedla – jarmarków, festynów, koncertów. W jego projekcie centralny punkt stanowi fontanna posadzkowa, a poprzez podniesienie terenu po obu stronach placu, wytworzono naturalną, oddaloną od ulicznego hałasu "widownię".

Całość założenia uzupełniają tereny sportowe – dostępne w pobliżu Liceum Mistrzostwa Sportowego. Boisko wielofunkcyjne, górka saneczkowa, siłownia plenerowa i skatepark pozwalają na całoroczne funkcjonowanie terenu. Istniejący profil terenu został wykorzystany jako trybuny, z których można śledzić zmagania zawodników na boisku. Place zabaw w projekcie zostały zlokalizowane w skrajnych miejscach założenia – jeden pomiędzy ulicą Tańskiego i Przedszkolem Miejskim, a drugi, dla młodzieży, przy ulicy Pisarka.

Wspomagając edukację najmłodszych i dając możliwość obcowania z naturą, w koncepcji zaproponowano lokalizację publicznych ogrodów osiedlowych i drzew owocowych w pobliżu przedszkola. Uwzględniono również wszystkie istniejące drzewa w zakresie opracowania, a proponowana koncepcja umożliwia zachowanie wszystkich z nich. Zaprojektowane indywidualne meble podkreślają wspólną koncepcję całości, a łukowate elementy, nawiązujące do kształtów aeronautycznych, pojawiają się również w projekcie tężni.