Obwodnica do Szczecina ukończona 7 miesięcy przed terminem

7 miesięcy przed planowanym terminem oddana do użytku została ważna obwodnica do Szczecina.

Budimex ukończył budowę ponad 4-kilometrowej obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Oddana na 7 miesięcy przed planowanym terminem inwestycja ma ogromne znaczenie dla ruchu lokalnego – nowa, dwupasmowa droga szybkiego ruchu rozładuje tworzące się codzienne w tym rejonie korki.

Oddany właśnie odcinek usprawni nie tylko ruch lokalny, ale znacznie skróci czas przejazdu ze Szczecina do Trójmiasta.

Koszt inwestycji to 89,5 mln złotych.

Wykonany przez Budimex odcinek drogi o długości 4,2 km rozpoczyna się od ronda Hakena w Szczecinie i omijając Warzymice i Przecław, od zachodu, łączy się z DK 13 na tymczasowym rondzie w okolicach Smętowic. Droga posiada po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5m każdy i przedzielona jest pasem o szerokości 5m.

W ramach inwestycji generalny wykonawca, poza jezdnią, wykonał kilka obiektów inżynieryjnych (w tym wiadukty, przejścia dla małych zwierząt oraz przepusty) oraz nową kanalizację deszczową, wraz z trzema zbiornikami retencyjnymi. Przebudowane zostały też rowy melioracyjne, sieci telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe. Powstał węzeł „Przecław”.

– Niezwykle cieszymy się z wyjątkowo szybkiego ukończenia tej inwestycji, zwłaszcza że w związku z odkrywaniem amunicji i pocisków z okresu II wojny światowej mieliśmy wiele interwencji saperskich. Największą satysfakcją jest jednak to, że ten ważny dla mieszkańców Szczecina, ale też całego województwa, odcinek usprawni ruch drogowy – mówi Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA.

Budimex jest od lat jednym z największych w Polsce generalnych wykonawców dróg i autostrad. Tylko w ostatnim czasie firma oddała do użytku blisko 2-kilometrową obwodnicę Smolajn. Ta, pierwsza ze 100 planowanych przez GDDKiA na latach 2020-2030 obwodnic, także została oddana przez terminem.

Inną ważną dla ruchu lokalnego oddaną ostatnio obwodnicą jest, przebiegająca w górzystym terenie, na wysokości ok. 500 m n.p.m. droga pozwalająca na ominięcie drugiego co do wielkości miasta w woj. Dolnośląskim. Z racji terenu, przez jaki przebiega – malownicze Góry Wałbrzyskie – media szybko okrzyknęły ją jedną z najpiękniejszych obwodnic w Polsce.

Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic została zrealizowana przez zespół DBI, Oddział Zachodni, Rejon 1, pod kierownictwem Macieja Kańkowskiego – Dyrektora Kontraktu oraz Łukasza Janowskiego – Dyrektora Rejonu.