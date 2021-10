Ocean Office Park na kolejnym etapie budowy

Cavatina Holding prowadzi aktualnie prace na drugim etapie kompleksu Ocean Office Park w Krakowie. Powstający budynek B zaoferuje ponad 26,5 tys. mkw.

Ocean Office Park to krakowska inwestycja Cavatina Holding realizowana na Zabłociu, u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej. W czterech etapach inwestycji deweloper chce docelowo oddać ponad 52 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Drugi budynek będzie największym biurowcem z całego kompleksu i zaoferuje łącznie ponad 26,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest pod koniec przyszłego roku.

Aktualnie na budynku Ocean B trwają prace żelbetowe stanu „zero”, czyli na podziemnej części. Deweloper chwali się, że zakończył realizację płyty fundamentowej i ścian szczelinowych. Trwają także prace nad stropem nad kondygnacją -2 oraz -1. Cavatina przewiduje, że za dwa tygodnie rozpoczną się prace związane ze stanem surowym.



- Zabłocie odkrywa przed nami swój potencjał. To tu zaproponowaliśmy nasz trzeci już w Krakowie projekt, wpisujący się w klimat sprzyjający rozwojowi i pobudzania kreatywności. O sukcesie naszej inwestycji najlepiej świadczy fakt, że w tym roku oddaliśmy do użytku budynek A, który już zdobył główną nagrodą Prime Property Prize w kategorii Inwestycja Roku na Rynku Powierzchni Biurowej. Czekamy zatem na największy obiekt kompleksu – Ocean B. - mówi Natalia Jaglińska, Leasing Manager, Cavatina Holding.