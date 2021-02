Oczka wodne, solarne ławki i miejscowa szklarnia na warszawskim osiedlu

Oczka wodne i fontanny, panele fotowoltaiczne, solarne ławki z ładowarkami do urządzeń mobilnych, miejsce parkingowe z ładowaką dla samochodów elektrycznych, a nawet szklarnia do realizacji ogrodniczych pasji - to wszystko znajdziemy na warszawskim osiedlu Miasteczko Jutrzenki. Ruszyła budowa II etapu.

Aurec Home rozpoczyna budowę II etapu osiedla Miasteczko Jutrzenki. Miasteczko Jutrzenki to klimatyczne osiedle odpowiadające na potrzeby osób, które szukają domu w spokojnej, zielonej okolicy, jednocześnie dobrze skomunikowanej z centrum oraz innymi dzielnicami miasta.

Przemyślany układ, umiejscowienie małej architektury i placów zabaw stworzy możliwość odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy będą mogli odpoczywać na drewnianych leżankach przy oczkach wodnych i fontannach. W pełni wyposażona siłownia tradycyjna, jak i plenerowa oraz miejsca do uprawiania jogi, zaspokoją potrzebę rekreacji i uprawiania sportu. Na osiedlu znajdą się również szklarnie do realizowania ogrodniczych pasji.

Aurec Home proponuje również ciekawe rozwiązania ekologiczne - panele fotowoltaiczne, które dostarczą energii do części wspólnych, ławki solarne z ładowarkami do urządzeń mobilnych oraz miejsce parkingowe z ładowarką dla samochodów elektrycznych.