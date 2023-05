Od lat czeka na zmianę. W końcu ulicę Bartycką na warszawskim Mokotowie szykują do remontu

Ulica Bartycka wymaga gruntownej modernizacji. Jest za wąska, jak na "łącznik" pomiędzy ulicą Czerniakowską z Siekierkami, i bardzo mocno eksploatowana. Nie posiada też drogi rowerowej. Już niedługo ma się to zmienić. Warszawa szuka wykonawców, którzy na nowo zaprojektują tę ulicę na Mokotowie.

REKLAMA

Ulica Bartycka w Warszawie idzie do remontu.

Warszawa szuka wykonawców, którzy na nowo zaprojektują tę ulicę na Mokotowie.

Przetarg ogłoszony przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ul. Bartyckiej. Wykonawca przygotuje także projekt budowlany i projekty niezbędne do realizacji inwestycji.

Wybrana firma będzie miała na realizację zadania 20 miesięcy – od dnia podpisania umowy. Oferty można składać do 5 czerwca 2023 r.

Dwie jezdnie i droga dla rowerów

Obecnie ul. Bartycka jest jednojezdniowa i nie posiada drogi dla rowerów. Dlatego prace projektowe obejmować będą jej rozbudowę na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec; przebudowę ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Gościniec do ul. Bananowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Bartyckiej i ul. Nadrzecznej. Długość projektowanego odcinka to około 2 km.

Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy Bartyckiej uwzględniają budowę dwóch jezdni. Przekrój, liczba, długości i przeznaczenia pasów zostaną dostosowane do aktualnych prognoz ruchu. Poza jezdniami w projekcie powinny się pojawić rozwiązania dla obustronnego ruchu pieszego, rowerowego i strefy parkowania równoległego – wzdłuż ulicy.

Powstaną tu również przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych, a po obu stronach ulicy posadzone zostaną drzewa. Z kolei wydzielone parkingi mają być przeplatane ciągami ogrodów deszczowych