Od Szanghaju po Nowy Jork. Zobacz 5 najnowszych projektów MVRDV

Holenderska pracownia MVRDV jest znana na całym świecie ze swoich odważnych, niesztampowych projektów. Każdego roku architekci prezentują szereg nowych koncepcji. Oto 5 najświeższych realizacji, które pokazują szeroki warsztat architektów.

REKLAMA

Radio Hotel and Tower na nowojorskim Manhattanie

MVRDV zaprojektowali Radio Hotel and Tower dla dewelopera Youngwoo & Associates. Charakterystyczny projekt spod kreski holenderskiej pracowni składa się z kilku "klocków" dopasowanych do wielkości budynków w bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki temu budynek nie przytłacza otoczenia, jak to często bywa z dużymi kubaturami. Dodatkową zaletą spiętrzonego kształtu jest zapewnienie wielu tarasów zewnętrznych, przy czym każdy blok ma swoją własną przestrzeń zewnętrzną na dachu bloku poniżej.

Washington Heights ma wyjątkowy charakter, bardzo różniący się od innych dzielnic Manhattanu położonych dalej na południe. Projekt Radio Hotel and Tower jest inspirowany dzielnicą. Wzięliśmy mniejsze bloki - tak typowe dla okolicy i ułożyliśmy je w "pionową wioskę" dodając do tego jasne kolory. Projekt będzie jak latarnia morska celebrująca tę część miasta - opowiada Winy Maas, partner założyciel MVRDV.

MVRDV zaprojektowali Radio Hotel and Tower dla dewelopera Youngwoo & Associates, fot. MVRDV

221-pokojowy Radio Hotel będzie służył jako ważne centrum dla osób podróżujących na konferencje organizowane przez Yeshiva University i New York Presbyterian Hospital, które znajdują się w pobliżu.

Inwestycja pochłonęła 300 mln dolarów.

Drapacz chmur Valley w Amsterdamie

Biurowiec Valley, architekci z MVRDV zaprojektowali dla dewelopera EDGE. Valley znajduje się na pograniczu funkcji mieszkaniowych i komercyjnych amsterdamskiej dzielnicy. Projekt o pow. 75 tys. mkw. ma być katalizatorem zmian dzielnicy Zuidas w Amsterdamie. Do tej pory kwartał był nieprzyjaznym centrum biznesowym. Wprowadzając zieleń obok domów i sklepów, ma zmienić się w tętniącą życiem i kompletną dzielnicę miejską.

Valley stanowi połączenie między zielonymi boiskami sportowymi a gęstą zabudową miejską centrum biznesowego. Inicjuje przejście od mniejszych budynków w centrum miasta do dużych kubatur, które określają oś południową. Koncepcja budynku jest zakorzeniona w tej idei przejścia.

Valley znajduje się na pograniczu funkcji mieszkaniowych i komercyjnych amsterdamskiej dzielnicy. Projekt o pow. 75 tys. mkw. ma być katalizatorem zmian dzielnicy Zuidas w Amsterdamie, fot. MVRDV

Dzięki zewnętrznej szklanej fasadzie projekt podkreśla korporacyjną historię sąsiadów. W przeciwieństwie do tego, wewnętrzna fasada jest zdefiniowana przez szereg surowych kamiennych tarasów z dużymi donicami pełnymi naturalnej roślinności.

W 2021 r. drapacz chmur Valley nagrodę Emporis Skyscraper Award. Obiekt wybrano spośród 600 innych.

Przestrzeń miejska pod wiaduktem w Mumbaju

MVRDV we współpracy ze StudioPOD przekształcili szereg zaniedbanych przestrzeni pod miejskim wiaduktem w Mumbaju w przestrzeń publiczną do spotkań i integracji mieszkańców. Apodyktyczny element betonowej infrastruktury przemienił się w przestrzeń służącą lokalnej społeczności.

Projekt One Green Mile wprowadził do przestrzeni miejskiej 23-milionowej aglomeracji potrzebne udogodnienia i zieleń, poprawił mobilność, a także tworzy nową tożsamość wizualną miejsca. Projekt jest również bardzo istotny w dalszej perspektywie - One Green Mile może bowiem posłużyć jako punkt odniesienia, swoisty wzór wskazujący na właściwe podejście do zrównoważonego rozwoju indyjskiej metropolii i jej nieużywanej przestrzeni publicznych.

Projekt One Green Mile wprowadził do przestrzeni miejskiej 23-milionowej aglomeracji potrzebne udogodnienia i zieleń, poprawił mobilność, a także tworzy nową tożsamość wizualną miejsca, fot. MVRDV

Ważną rolę w projekcie odgrywa zieleń, rozciągając się w zasadzie na całą przestrzeń. Roślinność pnie się na serii ekranów przesłaniających przestrzeń od strony sąsiadującej ulicy, obrasta łuk wejściowy, "rośnie" w murkach oporowych i donicach. Pełni przy tym kilka funkcji jednocześnie: sprzyja bioróżnorodności, chłodzi otaczające przestrzenie, a także tłumi hałas. Projekt objął również usprawnienie połączeń dla pieszych i rowerzystów: pojawiły się chodniki, ścieżki rowerowe i jasne, duże przejścia dla pieszych.

Fasada Bulgari w Szanghaju

Shanghai Plaza 66 to jedno z największych i najpopularniejszych centrów handlowych w Szanghaju. W 2021 r. w kompleksie otwarto kolejny flagowy sklep włoskiej marki Bulgari, dla którego MVRDV zaprojektowało fasadę. Holenderska pracownia współpracuje z Bulgari od lat - wcześniej architekci zaprojektowali fasady sklepów dla marki w Bangkoku i Kuala Lumpur. Podobnie jak w poprzednich projektach, koncepcja wykorzystuje motyw inspirowany portalami i gzymsami pierwszego oryginalnego butiku Bulgari przy Via dei Condotti w Rzymie.

To, co jednak wyróżnia szanghajską realizację od poprzednich to twist w stronę stylistyki art déco, która stanowi łącznik między Szanghajem a Bulgari. Dlaczego akurat art déco? Chińskie miasto posiada bogatą tradycję związaną z tym stylem architektonicznym, na co wpłynął status Szanghaju na początku XX w. - był to kluczowy port łączący Wschód i Zachód.

Zastosowane w fasadzie panele nawiązują do najcenniejszego w Chinach kamienia szlachetnego - jadeitu, fot. MVRDV

Zastosowane w fasadzie panele nawiązują do najcenniejszego w Chinach kamienia szlachetnego - jadeitu. Efekt przypominający strukturę tego kamienia uzyskano dzięki spiekowi zielonego szkła pozyskanego z potłuczonych butelek.

Lobby hotelu Casa Camper Berlin

Działający od 2009 roku hotel Casa Camper Berlin znajduje się w rejonie Berlin Mitte, w pobliżu tętniącej życiem dzielnicy handlowej. Wraz z hotelowym lobby na parterze budynku pierwotnie znajdowała się wydzielona część komercyjna.

Camper zwrócił się do MVRDV i GRAS Arquitectos o zaprojektowanie nowej koncepcji holu, strefy retail będącej wizytówką marki obuwnicznej Camper i restauracji, które wpiszą się w mocny wizerunek firmy.

Camper zwrócił się do MVRDV i GRAS Arquitectos o zaprojektowanie nowej koncepcji holu, strefy retail będącej wizytówką marki obuwnicznej Camper i restauracji, które wpiszą się w mocny wizerunek firmy, fot. MVRVD

Architekci stworzyli elastyczną przestrzeń, która w zależności od potrzeb może zmieniać swoje funkcje. Głównym elementem projektu została pojedyncza, 18-metrowa lada obsługująca wszystkie trzy funkcje. Jest zarówno recepcją, jak i restauracyjną ladą oraz kasą sklepową.

Motyw wizualny projektu oparty został na kolorystycznym gradiencie podkreślonym przez odpowiednie oświetlenie. Każdej funkcji nadano własny kolor: czerwony dla lobby hotelowego, biały dla ​​gabloty handlowej oraz brąz dla restauracji. Przechodzenie jednej barwy w drugą stanowiło inspirację dla nazwy przestrzeni: Café Camaleon.