Od urzędu cenzury do alternatywnego domu handlowego

Dom handlowy Mysia 3 w Warszawie obchodzi obecnie 10-lecie działalności. - Pomysł na stworzenie w Warszawie wyjątkowego domu towarowego zrodził się z potrzeby miejsca, w którym liczą się jakość, swoboda, kreatywność, ludzka skala - wspomina Joanna Kulczyńska, współzałożycielka Mysiej i architektka z pracowni Kulczyński Architekt, które odpowiadało za rewitalizację przestrzeni i bryły budynku.

Obecnie w ofercie Mysiej 3 znajdują się nie tylko butiki polskich projektantów, ale także sklepy międzynarodowych marek oraz przestrzeń konferencyjna i eventowa.

Dom handlowy znajduje się w atrakcyjnej części Warszawy. Ulicę cechuje bardzo długa historia, która ma związek ze znajdującym się tam niegdyś Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Wnętrze Mysiej utrzymane jest w stylu industrialnym, a także w widoczny sposób nawiązuje do obowiązującej w PRL-u cenzury. Kulczyńska dodaje, że projekt nie mógłby znaleźć się w innym miejscu.

To lokalizacja jedyna w swoim rodzaju, położona przy ulicy z historią, przy uroczym skwerze, a jednocześnie w samym centrum miasta. Gdyby projekt powstawał gdzie indziej, to z pewnością byłaby to zupełnie inna historia do opowiedzenia - dodaje architektka.