Odbudowa Ukrainy: Europejski Bank Inwestycyjny i Kijów podpisują memorandum

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i miasto Kijów podpisały dziś memorandum dotyczące koordynacji dalszej współpracy w zakresie finansowania i przygotowania priorytetowych projektów inwestycyjnych w stolicy Ukrainy, kluczowych dla jej powojennej odbudowy.

Memorandum, podpisane podczas Kijowskiego Forum Inwestycyjnego 2022 w Brukseli, zapewnia ramy dalszej współpracy między miastem Kijów a EBI w zakresie projektów promujących stabilność, wzrost i zrównoważony rozwój miasta.

Obie strony będą współpracować, aby umożliwić bardzo potrzebne prace nad infrastrukturą transportową miasta, w tym modernizację taboru kijowskiego metra. Obecna szacunkowa wartość projektu wynosi 450 mln euro i ma pomóc w uniezależnieniu Kijowa od taboru rosyjskiego metra i związanych z nim części zamiennych. Obecnie 80% wagonów metra w mieście jest wyprodukowanych w Rosji, a ponad połowa z nich wymaga modernizacji, unowocześnienia lub wymiany.

Ponadto Kijów i EBI Global, w ramach Grupy EBI struktura odpowiedzialna za rozwój, rozpoczną przygotowywanie szeregu innych projektów o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju miasta, takich jak rozbudowa metra w Kijowie, której koszt szacuje się na ponad 500 mln euro, oraz odbudowę mieszkań socjalnych zniszczonych rosyjskimi bombardowaniami.

Nasza współpraca z miastem Kijów przyczyni się do szybszej powojennej odbudowy stolicy, wesprze jej zrównoważony rozwój i przyspieszy integrację Ukrainy z Unią Europejską. Jako bank Unii Europejskiej, EBI będzie nadal wspierał Ukrainę i zwiększał inwestycje w rozwój i powojenną odbudowę Kijowa i całego kraju. Chciałabym podziękować miastu za to, że możemy jeszcze bardziej pomóc Ukraińcom. Podpisanie tego memorandum opiera się na latach udanej współpracy z Kijowem i po raz kolejny podkreśla niezachwiane zaangażowanie EBI we wspieranie wolnej, demokratycznej, niezależnej i dobrze prosperującej Ukrainy - powiedziała wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska, która odpowiada za operacje EBI na Ukrainie.

Inwestycje są siłą napędową rozwoju miasta. Mimo tej strasznej wojny planujemy wiele ciekawych i obiecujących projektów, które po pierwsze będą opłacalne jako inwestycje. Po drugie, pomogą nam przezwyciężyć skutki wojny i zbudować Wielki Kijów, który będzie innowacyjny, przyjazny klimatowi i będzie odnosić sukcesy. Jestem wdzięczny Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu za wsparcie i zaufanie w tym trudnym czasie i cieszę się, że nasza ugruntowana współpraca jest kontynuowana. Mam nadzieję, że nowe porozumienie podpisane podczas Kijowskiego Forum Inwestycyjnego otworzy ważne możliwości odbudowy i rozwoju Kijowa przy wsparciu finansowym EBI. Z niecierpliwością czekamy na dalsze dyskusje, zwłaszcza na temat projektów infrastruktury transportowej: w szczególności na modernizację taboru kijowskiego metra - powiedział burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.