Oddano do użytku nowy wiadukt w Sokółce

Kierowcy i piesi korzystają już z nowego wiaduktu nad torami w Sokółce. To wspólna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Gminy Sokółka.

Nowy wiadukt drogowy ma 142 metry długości oraz ponad 16 metrów szerokości. Kierowcy wygodnie przejeżdżają nad torami w miejscu dotychczasowego przejazdu drogowo-kolejowego. Również piesi i rowerzyści zyskali znaczne ułatwienie w komunikacji, gdyż są chodniki i ścieżka rowerowa. Wiadukt wyposażono również w windę, co ułatwia dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie znacznie usprawniło komunikację w mieście.

Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu w Sokółce to efekt współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Województwa Podlaskiego i Gminy Sokółka. PLK odpowiedzialne były za budowę wiaduktu, likwidację przejazdu kolejowo-drogowego oraz przebudowę linii kablowych energetycznych i teletechnicznych. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i władze miasta do końca roku zakończą prace przy budowie dróg dojazdowych do wiaduktu.

Inwestycja w Sokółce realizowana jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budżet budowy wiaduktu to 50 mln zł, z czego udział PLK to prawie 11 mln zł.