Oddano do użytku trasę tramwajową na Naramowice w Poznaniu

W sobotę, 23 kwietnia ruszył tramwaj na poznańskie Naramowice. Pasażerowie mogą już korzystać z wszystkich przystanków na całej długości nowej trasy prowadzącej do ul. Błażeja.

- Od rozpoczęcia zasadniczych prac na budowie trasy tramwajowej mijają właśnie 23 miesiące, czyli niecałe 2 lata przewidziane na realizację tej inwestycji. Od teraz każdy będzie mógł przetestować nową trasę - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Mam nadzieję, że teraz, po oddaniu pierwszego etapu trasy, tramwaj będzie wśród dojeżdżających do pracy czy szkoły mieszkańców Naramowic, najpopularniejszym wyborem. W tak dynamicznie rozbudowującej się części naszego miasta, ten środek transportu jest bardzo potrzebny. Jestem przekonany, że nowa trasa będzie dobrze służyć pasażerom - dodaje prezydent.

d soboty 23 kwietnia, od pierwszych kursów porannych, tramwaje linii nr 10 kursują między pętlą Dębiec PKM a przystankiem końcowym Błażeja. W odpowiedzi na potencjalne duże zainteresowanie uruchomieniem trasy, w sobotę między godziną 10 a 18 jeździły dwie dodatkowe linie tramwajowe - turystyczna nr 20 i normalna nr 33. Linią nr 20 można było przejechać całą nową trasę z Wilczaka do Błażeja, natomiast tramwaj nr 33 dojeżdżał z Naramowic do Starego Zoo na Jeżycach.

Atrakcją dla pasażerów był przejazd tramwajem typu 4N1 możliwy dzięki współpracy krakowskiego i poznańskiego MPK. Spółki zdecydowały wymienić się na okres wakacyjny swoimi pojazdami. 4N1 przed laty woził poznaniaków, później został wykupiony przez MPK S.A. w Krakowie i odrestaurowany. Teraz wagon z pomocą generalnego wykonawcy trasy został wypożyczony z myślą o obsłudze wydarzeń okolicznościowych oraz linii turystycznej. Po raz pierwszy można się nim było wybrać na przejażdżkę właśnie w dniu otwarcia trasy na Naramowice na linii nr 20.

Dwa lata intensywnych prac

- Pod hasłem "tramwaj na Naramowice" kryje się ogromne przedsięwzięcie. Sam plac budowy nowego torowiska rozciągał się na ponad trzy kilometry, a do tego zajmujemy się jeszcze ulicami. Żeby tramwaj mógł dojechać do ul. Błażeja, najpierw trzeba było położyć też kilometry kabli dostarczających prąd, przebudować infrastrukturę podziemną, zrobić odpowiednie odwodnienie. Przed nami jeszcze pozostałe prace, dzięki którym Naramowice zyskają także wygodny układ drogowy z chodnikami i trasami rowerowymi - mówi Justyna Litka, Prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Ponad 3-kilometrowa trasa tramwajowa jest gotowa po niespełna dwóch latach od rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych (na przełomie maja i czerwca 2020 r.). Torowisko swój początek ma przy pętli Wilczak, która została przebudowana w 2019 roku. Od sierpnia 2021 r. tramwaj jeździ wzdłuż ul. Naramowickiej do ul. Włodarskiej. Od początku października ubiegłego roku można już dojechać w rejon ul. Lechickiej.

Od 23 kwietnia do dyspozycji pasażerów jest już cała trasa. Tramwaje jadą nowym wiaduktem nad ul. Lechicką, by następnie zatrzymać się w rejonie skrzyżowania z ul. Sarmacką na przystanku autobusowo-tramwajowym "Naramowice". Kolejny przystanek to "Os. Łokietka" w rejonie ul. Łużyckiej, a następny - "Jasna Rola" przy skrzyżowaniu ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej i al. Praw Kobiet. Ostatni przystanek jest przy ulicy Błażeja i taką też nosi nazwę. Z myślą o wydłużeniu w przyszłości torowiska na północ Poznania nie powstała tam pętla, ale końcówka czołowa przystosowana do obsługi dwukierunkowych tramwajów.

Ponieważ teren wokół torowiska to wciąż plac budowy, zdecydowano, że na obecnym etapie ze względów technologicznych oraz bezpieczeństwa można tam uruchomić tylko jedną linię. Docelowo trasę na Naramowice będą obsługiwać dwie linie tramwajowe.