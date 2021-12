Odmienione przystanki w Leopoldowie i Sarnowie

Przystanki w Leopoldowie i Sarnowie na linii Dęblin - Łuków przejdą metamorfozę. Pierwszy będzie gotowy w drugiej połowie 2022.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 6 mln zł przebudują przystanki w Leopoldowie i Sarnowie na linii Dęblin – Łuków.

Przystanki zostaną m.in. przystosowane do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Koniec robót na przystanku w Leopoldowie przewidziano na drugą połowę 2022 roku. Przebudowę przystanku Sarnów przewidziano na koniec 2023 r.

Nowe perony w Leopoldowie

W Leopoldowie na trasie Łuków - Radom podróżni skorzystają z dwóch nowych wyższych peronów. Inwestycja poprawi dostępność i komfort podróży koleją. Będą nowe wiaty i ławki. Lepszą obsługę zapewni czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Jaśniejsze oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie także po zmroku.

Z peronów dogodniej skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się, bowiem przewidziano pochylnie. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające. Dla cyklistów będą zamontowanie stojaki rowerów. Koniec robót przewidziano na drugą połowę 2022.

Odmieniony przystanek w Sarnowie

W Sarnowie przystanek będzie zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego, co ułatwi łączenie podróży autem i pociągiem. Wyższe perony - to wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Tak jak w Leopoldowie, z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się, zostaną wybudowane pochylnie ułatwiające drogę do przystanku.

Obok peronów zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przebudowę przystanku Sarnów przewidziano na koniec 2023 r.

Obie inwestycje w Leopoldowie i Sarnowie wykona firma Diag-Most z Warszawy.

Program Przystankowy w woj. lubelskim

W województwie lubelskim Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025 obejmuje 16 lokalizacji.

W ramach Programu przewidziane do budowy są nowe przystanki osobowe: Żurawnica i Oseredek na linii kolejowej nr 69 (Rejowiec – Hrebenne) oraz Łagiewniki - linia kolejowa nr 30 Łuków-Lublin Północny. Natomiast do modernizacji przy tej linii kolejowej nr 69 przewidziane są przystanki: Klemensów, Szczebrzeszyn Miasto, Długi Kąt, Złojec oraz Wólka Niedzieliska.

Zmodernizowane mają zostać również przystanki: Siedliska Tomaszowskie, Chotyłów, Bystrzyca koło Lublina, Kraśnik oraz przystanki Zamość Starówka i Zamość Wschód.