Odsłonięto barokowe freski w urzędzie miasta Poznania

Dawny budynek kolegium jezuickiego, w którym obecnie mieści się Urząd Miasta Poznania, odkrywa swoje tajemnice. W ramach prac konserwatorskich w Sali Sesyjnej odsłonięto już całe bogato zdobione barokowymi freskami sklepienie. Zrekonstruowano także sztukaterie.

Szacuje się, że dekoracje powstały w latach 30. XVIII wieku, kiedy ukończono budowę kolegium jezuickiego. Wówczas pomieszczenie to służyło jako refektarz, czyli klasztorna jadalnia. Freski prawdopodobnie zamalowano niedługo po likwidacji zakonu w 1773 roku. Wtedy też budynek przeznaczono na cele świeckie. Teraz, po niemal 250 latach zabytkowe pomieszczenie, w którym zazwyczaj obradują miejscy radni, odzyskuje dawny blask.

Pierwsze freski na suficie Sali Sesyjnej odkryto w 2018 roku. Przeprowadzone wtedy prace konserwatorskie doprowadziły do odsłonięcia dekoracji na ok. 20 proc. sklepienia. Teraz ukazano pozostałą część.

- Przed rozpoczęciem prac wiedzieliśmy tylko, że pod warstwami farby znajdują się kolejne malowidła. Wszyscy sądzili jednak, że w centralnej części sklepienia będzie jedna duża scena, okazało się, że mamy trzy osobne. To było zaskoczenie - mówi dr Eliza Buszko, kierownik prac konserwatorskich. - Obecnie zidentyfikowaliśmy scenę największą - ma ona odnośnik biblijny, nawiązuje do czwartego rozdziału Lamentacji Jeremiasza, jednej z ksiąg Starego Testamentu. Dwie mniejsze sceny również są przedstawieniami religijnymi, jednak nie mamy jeszcze pewności, co obrazują. Sporządziliśmy dokumentację fotograficzną, którą przekażemy do analizy historykowi sztuki - dodaje.