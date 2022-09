Odważne i niesztampowe. Oto najciekawsze projekty młodych architektów ostatnich miesięcy

Przestrzeń publiczna w ruinach gotyckiego kościoła, muzeum przy islandzkim wulkanie, co-living w RPA, mamucia skocznia w Pieninach - projekty młodych polskich architektek i architektów zachwycają wyobraźnią i odważnym podejściem do projektowania. Przyjrzeliśmy się najciekawszym koncepcjom początkujących projektantów z ostatnich miesięcy.

Studentka ASP zaprojektowała miejsce spotkań na terenie ruin gotyckiego kościoła

W ramach pracy licencjackiej studentka gdańskiej ASP, Urszula Krauze, stworzyła projekt rewitalizacji ruin gotyckiego kościoła w Steblewie. Za cel młoda projektantka postawiła sobie stworzenie przestrzeni publicznej zarówno dla lokalsów, jak i turystów.

Projekt zakłada miejsce spotkań, przestrzeń warsztatową kulinarną oraz artystyczną, punkt handlowy z lokalnymi produktami oraz ekologiczną szklarnię.

W ramach pracy licencjackiej studentka gdańskiej ASP, Urszula Krauze, stworzyła projekt rewitalizacji ruin gotyckiego kościoła w Steblewie, fot. mat. pras.

Najważniejszym elementem projektowanej architektury jest wolnostojący budynek posadowiony wewnątrz nawy pierwotnego kościoła. Ze względu na chęć zbliżenia się do kultury lokalnej, powstała tradycyjna konstrukcja ciesielska. Konstrukcja z drewna sosnowego została przykryta jedynie szkłem, aby go nie przesłaniać.

Polacy zaprojektowali muzeum tuż przy islandzkim wulkanie. I wygrali konkurs

Młodzi architekci z Polski, Weronika Plata i Wiktor Stankiewicz, wzięli udział w konkursie Iceland Volcano Coffee Shop, którego celem było zaprojektowanie muzeum wśród naturalnego krajobrazu Islandii. Tak powstał zwycięski projekt The Underhill Experience, w ramach którego wchodzą: kawiarnia, centrum turystyczne, stanowiska biurowe i przestrzeń muzealna.

Młodzi architekci z Polski, Weronika Plata i Wiktor Stankiewicz, wzięli udział w konkursie Iceland Volcano Coffee Shop, którego celem było zaprojektowanie muzeum wśród naturalnego krajobrazu Islandii, fot. mat. pras.

- Kształt budynku imitujący wzgórze jest tłem dla wulkanu Hverjall, który w naszym przekonaniu powinien dominować w przestrzeni. Pęknięcie w strukturze nasypu wpisuje się w kontynuację kierunku istniejącego szlaku turystycznego oraz stanowi ramę dla otwarcia widokowego na krajobraz, który zasługuje na priorytetowe wyróżnienie - podkreślają twórcy projektu.

Kolejny sukces studentek Politechniki Wrocławskiej. Miały najlepszy pomysł na przestrzeń co-livingową

Julia Śliwka i Zuzanna Orłowska, studentki architektury na Politechnice Wrocławskiej, wygrały międzynarodowy konkurs Co-life 2.0. Wyzwaniem było zaprojektowanie przestrzeni co-livingowej dla seniorów w Kapsztadzie. Studentki zaproponowały ściany budynku z cegieł z… plastiku – stworzone przez Nzambi Matee w odpowiedzi na problem recyklingu w RPA.

Julia Śliwka i Zuzanna Orłowska, studentki architektury na Politechnice Wrocławskiej, wygrały międzynarodowy konkurs Co-life 2.0. Wyzwaniem było zaprojektowanie przestrzeni co-livingowej dla seniorów w Kapsztadzie, fot. mat. pras.

– Istotą naszego projektu było także stworzenie zielonej enklawy, która zmieniłaby mikroklimat wewnątrz osiedla – podkreśla Zuzanna Orłowska. – Dlatego zaplanowałyśmy system zbiorników retencyjnych i dużą liczbę roślin, w tym także na zielonym dachu.

Sukces studentki architektury Politechniki Wrocławskiej. W jej projekcie natura jest na wyciągnięcie ręki

Pola Kopras z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie architektonicznym "Homestead: Design a farmhouse". Jury doceniło jej projekt domu i gospodarstwa rolnego w hiszpańskim regionie Castilla-La Mancha.

Pola Kopras zdecydowała się na naturalne materiały budowlane i zastosowanie lokalnych tradycyjnych systemów konstrukcyjnych, a także nieograniczanie przestrzeni pól uprawnych do konkretnych sekcji działki.

Pola Kopras z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie architektonicznym

– Formowałam przestrzeń, bazując na proporcjach kontrastów, łączę to co żywe z nieożywionym, dynamiczne ze statycznym, pełne i masywne z ażurowym – tłumaczy.

Studentka zaprojektowała więc kompleks budynków tak, by ich prześwity stanowiły miejsce na naturę, a w układ budynków i różnorodnych upraw wplotła pastwiska, padoki, ogrody i przestrzenie wypoczynkowe.

Mamucia skocznia w Pieninach? Odważny projekt konsultowany z polskimi skoczkami

Student Politechniki Krakowskiej, Dominik Pacholik, zaprojektował w ramach swojej pracy dyplomowej koncepcję obiektu sportowego z pięcioma skoczniami, w tym skocznią mamucią. Oprócz skoczni koncepcja przewiduje m.in. przestrzenie konferencyjne oraz najdłuższą w Polsce ściankę wspinaczkową i kolejkę do zjazdu trasą skoczka narciarskiego. Konsultantami studenckiej koncepcji byli polscy skoczkowie, m.in. Dawid Kubacki.

Student Politechniki Krakowskiej, Dominik Pacholik, zaprojektował w ramach swojej pracy dyplomowej koncepcję obiektu sportowego z pięcioma skoczniami, w tym skocznią mamucią, fot. mat. pras.

W obecnym kształcie projekt przewiduje powstanie na wzgórzu Jarmuta w Szczawnicy kompleksu pięciu skoczni narciarskich (K40, K60, K95, K120, K200) z rozbiegami łączącymi się w miejscu wypłaszczenia, tworząc wizualnie "dłoń" ukrytą wśród drzew. Skocznie o różnych wymiarach umożliwiałyby zarówno treningi młodym skoczkom, jak i przeprowadzenie zawodów w skokach narciarskich najwyższego kalibru. Największa ze skoczni, widoczna z każdego punktu w mieście, miałaby stać się dominantą w jego krajobrazie i swoistą wizytówką. Autorowi projektu za inspirację posłużyły słynne obiekty tego typu w Innsbrucku oraz Planicy.

Młoda architektka wierzy w crowdfunding. Chce odnowić pałac, dzięki zrzutce

Trwa zbiórka społecznościowa na realizację koncepcji przekształcenia zabytkowego zespołu dworskiego w miejsce promujące edukację, zrównoważony rozwój i innowację ponad podziałami. Projekt Innovation Manor Rokietnica został opracowany przez młodą, polską architektkę, Natalię Gnoińską i znalazł się w finale konkursu Komisji Europejskiej na Nowy Europejski Bauhaus, wybrany spośród 1100 zgłoszeń, które wpłynęły z 26 krajów. Projekt ulokowany jest w gminie Rokietnica, w woj. podkarpackim.

Projekt Innovation Manor Rokietnica został opracowany przez młodą, polską architektkę, Natalię Gnoińską i znalazł się w finale konkursu Komisji Europejskiej na Nowy Europejski Bauhaus, wybrany spośród 1100 zgłoszeń, które wpłynęły z 26 krajów, fot. mat. pras.

W ramach projektu park i budynki, zostaną sukcesywnie wyremontowane, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i przy współpracy partnerów technologicznych oraz lokalnych uczelni. Całość zespołu dworskiego zyska nowe funkcje. W spichlerzu powstanie elastyczna i wielofunkcyjna przestrzeń konferencyjna, miejsca do pracy zdalnej i miejsca noclegowe. W pałacu znajdzie miejsce przestrzeń wystawowa, czytelnia oraz medioteka. Park doskonale nadaje się także do organizacji wydarzeń w plenerze czy glampingu.

Celem i motywacją autorki projektu jest tchnąć nowe życie w starą posiadłość, ważną dla lokalnej społeczności oraz zrobić to tak, aby nowe przeznaczenie obiektu sprzyjało rozwojowi kapitału społecznego i nie wywierało negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt młodej katowickiej pracowni na rozbudowę Muzeum Narodowego w Warszawie

Konkurs architektoniczny na rozbudowę Muzeum Narodowego w Warszawie wzbudzał wiele emocji. Zwyciężyła koncepcja pracowni P2PA z Wrocławia. Dziś przedstawiamy założenia projektu BaH studio. Choć nie zdobyli żadnej nagrody, koncepcja prezentuje się bardzo interesująco.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie projektu Tadeusza Tołwińskiego jest rytm prostopadłych skrzydeł i znajdujących się pomiędzy nimi dziedzińców, które tworzą wyrazistą sylwetę widoczną od Alei Jerozolimskich. Dobudowane na tyłach Centrum Konserwatorsko-Magazynowe nie mogło w żaden sposób stykać się z istniejącym budynkiem, ale postawiono na mocne nawiązanie przestrzenne do jednego z frontowych dziedzińców.

Tak wygląda koncepcja BaH studio na rozbudowę Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. mat. pras.

Bryła pawilonu jest negatywem zachodniego dziedzińca – zamiast jego pustki stanowi masę. Powtórzenie gabarytów dziedzińca na zasadzie lustrzanego odbicia w formie budynku o wymiarach 53 x 53 metrów jest uhonorowaniem zastanego układu przestrzennego. Obiekt pozostaje jednak w odseparowaniu od istniejącego muzeum, z którym połączony jest podziemnym tunelem.

Dawny pawilon Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach oczami młodego architekta. Projekt robi wrażenie

Student architektury Politechniki Krakowskiej, Michał Stryjski, stworzył projekt przebudowy Pawilonu CG byłego Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach. Modernistyczne bryły miałyby zamienić się w zieloną oazę.

Student architektury Politechniki Krakowskiej, Michał Stryjski, stworzył projekt przebudowy Pawilonu CG byłego Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach. Modernistyczne bryły miałyby zamienić się w zieloną oazę, fot. mat. pras.

Według architekta, wspomniana placówka naukowa, mogłaby funkcjonować jako siedziba Centrum Technologii Kosmicznych działającego obecnie jako część Państwowej Akademii Nauk. Miałaby charakter niewielkiego ośrodka laboratoryjnego, współpracującego zarówno z kontrahentami ze sfery naukowej jak i przemysłowej, oferując przestrzeń do testowania prototypowych rozwiązań. Projekt przewiduje także możliwość rozrostu instytutu w park technologiczny, oferując w późniejszej fazie rozwoju pomieszczenia biurowe i laboratoryjne dla kosmicznych start-upów, które znalazły by w tej przestrzeni odpowiednie warunki do działania.

Polka zaprojektowała niezwykłe osiedle mieszkaniowe w Ghanie. Oto Tamale Mini-living

Magdalena Gorecka, pracująca na co dzień w Austrii, Ghanie i Polsce właścicielka biura modelsoffbeauty, stworzyła koncepcję osiedla mieszkalnego dającego możliwość prowadzenia minimalistycznego życia. Projekt powstał na zamówienie klienta z Ghany, którego realizacja niedługo się rozpocznie.

Magdalena Gorecka, pracująca na co dzień w Austrii, Ghanie i Polsce właścicielka biura modelsoffbeauty, stworzyła koncepcję osiedla mieszkalnego dającego możliwość prowadzenia minimalistycznego życia, fot. mat. pras.

Tamale Mini-living to koncept mieszkalny dający możliwość prowadzenia minimalistycznego życia które jest pełne zbalansowanych, zdrowych rytuaów. Projekt jest satelitą, istniejącej, nagradzanej siłowni TamaleFit. Tym razem połączonej z krótkoterminowym wynajmem mieszkań, zajęciami na świeżym powietrzu i przetwarzaniem roślin. Płaskie dachy nad przestrzeniami publicznymi goszczą poranne i wieczorne zajęcia fitness. Natomiast, na dachach mieszkań suszy się liści moringi i płatków kwiatu hibiskusa. Oba składniki będą uważane w projektowanej restauracji, ulokowanej w centralnej części założenia.