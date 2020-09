Odwołania do historii Gdańska w inwestycji spod kreski Roark Studio

Zaprojektowana przez Roark Studio inwestycja Chlebova powstaje w miejscu, gdzie istniała kiedyś pierwsza przemysłowa fabryka chleba w północnej Polsce. – Mamy świadomość historii tego miejsca i potencjału jego oddziaływania na miasto. Architektura budynku obfituje we współczesne formy, z zastosowaniem szlachetnych materiałów spotykanych w tej części Gdańska. Przygotowywana inwestycja będzie zawierała również artefakty pochodzące z rozbiórki starego budynku – mówi Jakub Bladowski, prezes zarządu Roark Studio.

REKLAMA

Budowa inwestycji Chlebova rozpoczęła się w sierpniu 2019 r. Założeniem projektu autorstwa Roark Studio było stworzenie w tym miejscu nowoczesnego apartamentowca, który jednocześnie stanowiłby ukłon w stronę znakomitej historii tego miejsca i byłby kolejnym etapem powstawania nowej dzielnicy Gdańska – Młodego Miasta.

Przy ul. Wiosny Ludów 4 znajdowała się niegdyś Germania Brotfabrik – pierwsza przemysłowa fabryka chleba w północnej Polsce, działająca tu nieprzerwanie od 1905 r. do końca II wojny światowej. Ekonomiczne znaczenie fabryki było dla gdańszczan tak duże, że została ona wspomniana na kartach „Gdańskiej trylogii” samego Güntera Grassa. Nic więc dziwnego, że inwestor – NDI Development, mając na uwadze historię tego miejsca, zdecydował, aby przygotowywany apartamentowiec otrzymał nazwę Chlebova, a jego wnętrza zawierać będą szereg inspiracji, wynikających w wyjątkowej przeszłości miejsca.

– Mamy świadomość historii tego miejsca i potencjału jego oddziaływania na miasto. Architektura budynku obfituje we współczesne formy, z zastosowaniem szlachetnych materiałów spotykanych w tej części Gdańska. Przygotowywana inwestycja będzie zawierała również artefakty pochodzące z rozbiórki starego budynku – mówi Jakub Bladowski, prezes zarządu Roark Studio.

Wspomniane artefakty zostały odzyskane podczas wyburzeń i poddane należytym pracom konserwatorskim. Zadaniem architektów było ich wkomponowane i odpowiednie wyeksponowane w najważniejszych częściach wspólnych Chlebovej. Wszystko po to, aby podkreślić silną wieź tego miejsca z historią Gdańska. Projekt był więc dla architektów nie lada wyzwaniem, wymagającym estetycznego wyczucia, łączącego historię, nowoczesność i prestiż.

W ten oto sposób zaraz przy wejściu do holu głównego znajdować się będzie unikalny żyrandol, do którego konstrukcji wykorzystano odzyskane z rozbiórki obręcze komina fabryki. Tuż przy recepcji znajdziemy silnik windy wykorzystywanej do przewozu gotowych wypieków, działający w fabryce przez blisko 50 lat. Bezpośrednio nad recepcją znajdziemy natomiast cytat z „Gdańskiej Trylogii”, przypominający o historycznym dziedzictwie. W eksponowanych miejscach lobby, sali biznesowej i fitness wykorzystane zostaną odrestaurowane cegły pochodzące z rozbiórki historycznego budynku.

Inwestycja przygotowywana przez NDI Development będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na swój historyczny charakter. Jest to część zakrojonego na szeroką skalę planu rewitalizacyjnego, którego celem jest przywrócenie do życia dawnych gdańskich terenów stoczniowych. Dawne przemysłowe hale zyskają nowe funkcje, a dzięki kompleksowej rozbudowie tej części miasta w sercu metropolii stworzona zostanie nowa dzielnica: Młode Miasto.

– Okolica, w której powstaje Chlebova, przechodzi szereg przeobrażeń. Odnowiono nabrzeża Motławy, wyremontowano brukowane trakty, wymieniane jest oświetlenie. Promenada, przy której położony będzie apartamentowiec, w przyszłości będzie stanowić szlak spacerowy wiodący nie tylko po gdańskim nabrzeżu, ale również wzdłuż jednego z najważniejszych szlaków pieszych po historii Gdańska, wiodącego od jego najstarszych, średniowiecznych dziejów, aż po najnowszą stoczniową historię – dodaje Bartłomiej Oset, wiceprezes NDI Development.

Apartamentowiec składać się będzie z 7 kondygnacji nadziemnych i dwóch podziemnych. Parter budynku zostanie zagospodarowany pod lokale usługowe. Ostatnia kondygnację apartamentowca stanowić będzie taras wypoczynkowy z widokiem na panoramę miasta.

Termin realizacji inwestycji to drugi kwartał 2021.