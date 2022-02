Officyna w Gdańsku gotowa

Firma Torus zakończyła realizację drugiego etapu inwestycji Officyna zlokalizowanej w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Budynek o powierzchni najmu blisko 7,3 tys. m kw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie i jest gotowy na przyjęcie pierwszych najemców.

REKLAMA

- Officyna to bardzo ciekawa inwestycja, która doskonale wpisała się w tkankę miejską i charakter dzielnicy. Gabarytowo nawiązuje do sąsiedniej, kamienicznej zabudowy, z kolei architektonicznie zdecydowanie wyróżnia się na jej tle. Optymalnie wykorzystaliśmy doskonałą lokalizację i skomunikowanie miejsca, wprowadzając tam wysoki standard budownictwa i powierzchni. Sukces komercjalizacji pierwszego etapu jest dowodem na to, że oferta wysokiej jakości, a przy tym kameralnego biura w tej lokalizacji jest bardzo pożądana przez rynek – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji i marketingu w firmie Torus.

„Uszyta” na miarę Wrzeszcza

Officyna powstawała w dwóch etapach i łącznie wniosła na lokalny rynek biurowy 12,3 tys. m kw. powierzchni najmu. Pierwszy etap powstał w miejscu wyburzonego niemal w całości substandardowego budynku, który nie spełniał obecnych wymogów technicznych. Nowy, kameralny budynek biurowo-usługowy zlokalizowany tuż przy Al. Grunwaldzkiej został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2019 roku. Biurowiec gabarytowo stanowi kontynuację istniejącej w otoczeniu zabudowy, ale jego nowoczesna architektura wnosi zdecydowane ożywienie do pierzei głównej arterii Trójmiasta, doskonale wpisując się przy tym w handlowo-usługowy charakter dzielnicy. Na parterze zaprojektowano lokale usługowe (ich łączna powierzchnia to blisko 900 mkw.), dostępne niezależnie od strony alei oraz z holu budynku. Na wyższych kondygnacjach znajdują się przestrzenie biurowe o łącznej powierzchni blisko 4,2 tys. mkw. Elementem wyróżniającym budynek jest taras na IV piętrze – miejsce odpoczynku i wyciszenia dla pracowników. Officyna (I etap) wynajęta jest obecnie w blisko 90%. Jej najemcami są takie firmy, jak: Transcom, Sollers Consulting, Playsoft, Bank Ochrony Środowiska, Avenga IT Professionals, Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe.

Budynek stanowiący drugi etap Officyny powstał w głębi działki i połączony jest z pierwszym bezpośrednim przejściem. Ułatwi to pracownikom najemców przemieszczanie się w ramach np. rozproszonej organizacji biur, ale też dostęp do oferty usługowej w okolicy inwestycji. Główne wejście zlokalizowane jest od strony Al. Grunwaldzkiej (przez I etap), dodatkowe od strony łącznika, natomiast wjazd na teren Officyny znajduje się od strony ul. Wassowskiego. W ramach inwestycji powstało ponad 70 miejsc parkingowych w podziemnej hali i na poziomie 0, do tego 35 miejsc na parkingu zewnętrznym, przeznaczonych dla użytkowników obu budynków.

Officyna to kameralna inwestycja stanowiąca ciekawą ofertę na lokalnym rynku biurowym, przede wszystkim dla mniejszych i średniej wielkości firm, dla których wysokiej jakości powierzchnia biurowa w tej części miasta stała się teraz bardziej dostępna. To także ogromna wartość dla dzielnicy – nowoczesne i spójne z istniejącą zabudową zagospodarowanie terenu „drugiego centrum” miasta, jak często określany jest Wrzeszcz, który w ostatnich latach zdecydowanie się odradza.

Officyna certyfikowana jest w systemie LEED – pierwszy etap uzyskał już końcowy certyfikat na najwyższym poziomie, Platinum. Oznacza to m.in. spełnianie wyśrubowanych norm środowiskowych oraz wysoką wydajnością energetyczną i wodną, co wpływa na niższe koszty eksploatacyjne. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych o niskiej zawartości LZO, a także wysoka funkcjonalność, zapewniają użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo. Projekt Officyny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.