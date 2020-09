Offowa Łódź na city break

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą – i to niezależnie od liczby przebytych kilometrów. City break staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularny wśród Polaków. Równie chętnie, co atrakcje zagraniczne, wybieramy te rodzime. Zamiast 7 Cudów Świata można zacząć od… 7 Nowych Cudów Polski. Pod tym względem coraz ciekawszą destynacją staje się miasto nieoczywiste: Łódź.

Rok 2020 zdecydowanie nie sprzyja podróżom. Tymczasowe zamknięcie granic pokrzyżowało wiele planów wyjazdowych. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, ogólna liczba turystów w naszym kraju w czerwcu 2020 spadła o 62,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym1.

Na szczęście każdy medal ma dwie strony – Polacy częściej, niż do tej pory, podróżują po kraju, i to nie tylko w celach służbowych. Okazuje się też, że odwiedzamy nie tylko nadmorskie kurorty czy górskie miejscowości. Równie kuszące stają się duże aglomeracje, które przyciągają bogatą ofertą weekendowych atrakcji.

Kocham cię, miasto!

Szybkie wypady typu city break stanowią doskonałą okazję do odkrywania bogactwa kulturalnego i historycznego miast oraz poznawania lokalnych tradycji. Szczególnie chętnie wybieramy też miejsca oferujące bogaty program rozrywkowy w postaci festiwali, koncertów, jarmarków czy street foodów.

Ze względu na panującą pandemię, szczególne znaczenie dla turystów mają destynacje „pod chmurką”, dlatego oprócz zabytków i muzeów, z chęcią odwiedzamy starówki, bulwary czy coraz liczniej powstające, tętniące życiem, sztuką i kulturą przestrzenie wielofunkcyjne, kuszące modnymi knajpkami czy cenionymi restauracjami.

Łódź – miasto nieoczywiste

Emocje podróżników od lat niezmiennie rozpala Wrocław, Kraków, Trójmiasto czy Warszawa. Ale swoją pozycję na turystycznej mapie Polski coraz mocniej akcentują destynacje mniej nieoczywiste. W ostatnim czasie takim mianem z pewnością można określić Łódź. Miasto czterech kultur, filmu i jazzu w ubiegłym roku odwiedził ponad milion przyjezdnych, co stanowi historycznie wysoki wynik2.

Ten niegdyś podupadający, na wskroś przemysłowy ośrodek dziś świętuje ponowny rozkwit. Owocem pozytywnych zmian jest m.in. tytuł „Best in Travel 2019”, przyznany przez słynną na całym świecie oficynę podróżniczą Lonely Planet.

I chociaż nie ma typowego rynku głównego, Łódź z otwartymi ramionami zaprasza do słynnej Manufaktury czy na ulicę Piotrkowską – prestiżowy deptak, który stanowi główny punkt turystyczny oraz serce nocnego życia miasta. Spacerując wzdłuż charakterystycznych ogródków, nie sposób zaś nie zahaczyć o przestrzeń OFF Piotrkowska Center

Takie cuda w Polsce

Popularny „OFF” powstał w murach rewitalizowanej fabryki bawełny Franciszka Ramischa, dlatego unosi się nad nim niezwykły duch nowoczesności i przeszłości jednocześnie. Pracownie artystyczne, galeria sztuki, sklepy lokalnych projektantów i kolorowe knajpki serwujące kuchnie z różnych stron świata to tylko część tego, co odwiedzający mogą tutaj znaleźć. Wieczorami można rozsmakować się w trunkach, wybrać na koncert czy obejrzeć film w kinie plenerowym. Nie bez powodu czytelnicy National Geographic Traveler porównali tutejszy klimat do Nowego Jorku czy Berlina, ogłaszając to miejsce jednym z siedmiu Nowych Cudów Polski.