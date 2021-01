Oglądaj 4 Design Days Pre-Opening Online! O tym będziemy rozmawiać

Już w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days 2021 Pre-Opening Online (www.4dd.pl). Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów, największych inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości. Wszystkie dyskusje będzie można śledzić na naszym portalu - na stronie głównej oraz wszystkich podstronach.

4 Design Days to największe w tej części Europy międzynarodowe wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. VI odsłona święta architektury, designu i nieruchomości w tradycyjnym wydaniu, ze względu na pandemię, odbędzie się w nowym terminie – 13-16 maja 2021 r.

Tematów do dyskusji jest jednak mnóstwo, a wyzwań do pokonania dla architektów, projektantów i inwestorów jeszcze więcej. Dlatego w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days 2021 Pre-Opening Online, który będziecie mogli śledzić na żywo za pośrednictwem naszej strony.

W programie przewidzieliśmy szereg ekscytujących i inspirujących dyskusji:

I DZIEŃ

28 stycznia 2021 r. | 10.00-11.15

Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze

Tak jak globalne pandemie XIX i początku XX wieku dały początek współczesnej architekturze, tak koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Czy to początek nowej ery w architekturze i designie? Co przyniesie nowa normalność? O tym porozmawiamy w gronie architektów i inwestorów.

Moderacja: Robert Majkut, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design

Felieton video – wprowadzenie w tematykę

Debata z udziałem (kolejność alfabetyczna):

Ivan Blasi, architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej

Robert Konieczny, architekt, założyciel, KWK Promes

Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects

Jürgen Mayer, architekt, założyciel J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB

Gosia Rygalik, projektantka, Studio Rygalik



28 stycznia 2021 r. | 11.30-12.30

Architektura. Projekty „dobrze zmieszane”

Rośnie apetyt na miejsca, które oferują wiele funkcji pod jednym dachem, a architektura to jeden z ich najważniejszych atutów. Czy mixed-use to trend na lata, czy chwilowa moda? Jak wpływa na miasta? Co buduje się na świecie, czym może pochwalić się Polska?

Moderacja: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Prezentacja wprowadzająca: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Debata z udziałem (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Federowicz-Boule, architekt, prezes zarządu, Tremend

Marek Gachowski, architekt, urbanista, ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze

Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel, właściciel, Konior Studio

Przemo Łukasik, współwłaściciel, Medusa Group

Waldemar Olbryk, członek zarządu, szef biznesu mieszkaniowego, opiekun wielofunkcyjnego projektu Fuzja w Łodzi, Echo Investment SA