Ogród gigantycznych kwiatów powstał na dachu galerii handlowej

Do 5 czerwca na dachu Galerii Północnej w Warszawie można oglądać instalację utworzoną z ponad stu kwiatów, których wysokość sięga blisko 200 cm.

W ogrodzie na dachu Galerii Północnej powstała unikatowa scenografia stworzona m.in. z stu gigantycznych kwiatów o wysokości blisko 200 cm.

W ogrodzie gigantycznych kwiatów oprócz widowiskowych roślin znajduje się również strefa motyli, romantyczny ogród różany, brama przystrojona białymi stokrotkami, a także tematyczne instaboxy.

Instalację można oglądać do 5 czerwca.

Wraz z ponownym otwarciem centrów handlowych na terenie Galerii Północnej pojawiły się nowe atrakcje. Tym razem w ogrodzie na dachu powstała dekoracja przygotowana z ponad stu kwiatów, których wysokość ma blisko 200 cm. Można odnaleźć wśród nich znane gatunki roślin, takie jak chabry, maki, mlecze, żonkile, a także tulipany, róże, stokrotki i goździki. Każdy z nich wyróżnia się wyjątkowym kolorem, kształtem i rozmiarem, tworząc wspólnie nowoczesną, a jednocześnie romantyczną scenerię zarówno do zdjęć, jak i spacerów.

- Ogród na dachu Galerii Północnej to miejsce, w którym klienci mogą się zrelaksować, odpocząć na świeżym powietrzu - miło spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi, dlatego regularnie uzupełniamy ten teren o nowe atrakcje. Gigantyczne rośliny wprowadziły w ogrodzie wyjątkowy klimat, a dodatkowo stworzyły ciekawe miejsce do sesji fotograficznych. Wierzymy, że nasz pomysł spotka się z zainteresowaniem klientów i dostarczy im wielu pozytywnych wrażeń - powiedział Roman Bugajczyk, Dyrektor Galerii Północnej.

W ogrodzie gigantycznych kwiatów oprócz widowiskowych roślin znajduje się również strefa motyli, romantyczny ogród różany, brama przystrojona białymi stokrotkami, a także tematyczne instaboxy. Jeden z nich jest w całości udekorowany kolorowymi główkami kwiatów, z kolei w drugim dominują intensywne kolory wiosny. Dodatkowo na tyłach instaboxów znajdują się ścianki zdjęciowe ozdobione wielkimi kwiatami. Wszystkie te elementy tworzą niezwykłą scenografię do zdjęć. Ogród gigantycznych kwiatów można odwiedzać bezpłatnie od 7 maja do 5 czerwca br. w godzinach otwarcia centrum.

Wśród nowych atrakcji na dachu Galerii Północnej pojawiło się również koło wodne, ustawione w pobliżu tężni solankowej. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To kolejny element infrastruktury ogrodu, który tworzy przestrzeń relaksu na świeżym powietrzu. Odprężająca może być zarówno sama obserwacja koła, jak i przyjemny dla ucha dźwięk pluskającej wody. W połączeniu ze znajdującą się w pobliżu tężnią będzie to prawdziwa oaza spokoju. Tężnia solankowa zostanie otwarta, jak tylko pozwolą na to wytyczne rządowe dotyczące przeciwdziałania epidemii COVID-19.