Ogrody na dachu i dwie duże hale sportowe. Tak będzie wyglądać nowa hala AGH w Krakowie

W Krakowie powstanie nowy i innowacyjny obiekt, w którym będą dwie hale sportowe. Jedna z nich ma mieć 571 miejsc dla kibiców. Na dachu zaprojektowano przestronny ogród. Ogromnym wyzwaniem było zachowanie kilkunastometrowych drzew. Jedno z nich zostanie wkomponowane w budynek. Ale to nie jedyne ciekawe rozwiązania architektoniczne.

Hala sportowa będzie spełniać wszystkie potrzeby uczelni, obejmujące działalność sportową sekcji AZS AGH, zajęcia z WF dla studentów, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla pracowników, emerytów, doktorantów i studentów AGH oraz ich rodzin. Powierzchnia nowej inwestycji będzie na tyle duża, że umożliwi też wyjście z ofertą sportowo-rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Do dyspozycji będą dwie duże hale - jedna z nich będzie mogła pomieścić 571 kibiców.

W nowym budynku będzie więc miejsce na imprezy sportowe, ale obiekt będzie miał też wiele innych funkcjonalności. – Zaprojektowaliśmy foyer z przestrzenią gastronomiczną, a także odpowiednie pokoje dla kadry – nauczycieli akademickich, trenerów, instruktorów. Z myślą o innych zainteresowaniach sportowo-rekreacyjnych powstaną też dwie siłownie, dwie sale fitness, cztery bazy do gry w squasha i sauna. - wyjaśnia dr inż. arch. Mateusz Manecki z Autorskiej Pracowni Projektowej ARP Manecki, która jest autorem projektu hali.

Budynek został podzielony na trzy części: pierwsza to zaplecza, biura, siłownie i sale fitness. Druga to duża hala z widownią na 571 miejsc, a trzecia część to hala treningowa z pełnowymiarowym boiskiem bez trybun. Każda z hal może być podzielona na trzy boiska treningowe, czyli w tym samym czasie może trenować sześć grup.

Podział budynku na trzy części został też podkreślony kolorami elewacji. Największa część z halą widowiskową jest biała. Część czarna, będąca łącznikiem między halami, to ta, w której mieszczą się biura, siłownie, sale fitness. Natomiast trzecia część, czyli sala do treningów, będzie w kolorze szarym.

To było nie lada wyzwanie

Na dachu hali powstanie przestronny, zielony ogród z wieloma ławkami. Studenci, pracownicy Uczelni, a nawet kibice będą mogli w nim odpoczywać. Wyjście na dach przewidziano z foyer oraz z biur pracowników AGH. – Największym jednak wyzwaniem było uratowanie kilkunastometrowych drzew. Zdecydowaliśmy wraz z inwestorem, że trzy drzewa zostaną przeniesione. Jedno zostanie przesadzone w narożnik budynku, tak aby mogło się wkomponować w niego i nadal rosnąć – tłumaczy dr inż. arch. Mateusz Manecki i dodaje, że elewacja budynku będzie nawiązywać do akademików i zieleni, tak aby budynek wtopił się w istniejącą architekturę. Nowy obiekt powstanie na terenie kampusu AGH, w rejonie ulic Buszka, Tokarskiego i Armii Krajowej.

- Działalność sportowa, to prócz działalności naukowej, druga niezwykle istotna gałąź naszego rozwoju. Pamiętajmy, że w Akademickich Mistrzostwach Polski zajmujemy od lat czołowe pozycje. W klasyfikacji uczelni technicznych w trzech sezonach pod rząd udało się nam utrzymać pozycję lidera. W związku z tym nasza najnowsza inwestycja to odpowiedź na coraz to większe sportowe potrzeby środowiska AGH. Nowy obiekt pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju sportowego studentów, jak i organizowania rozgrywek na terenie uczelni - tłumaczy Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowa AGH.