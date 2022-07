Ogrody Ulricha przywrócone Warszawie. Zabytkowe szklarnie będą tętnić życiem już w październiku

Już w październiku 2022 r. pojawi się nowe miejsce spotkań warszawiaków. Zabytkowe Ogrody Ulricha będą tętnić życiem. Projekt realizacji wyszedł z pracowni WXCA oraz LAB3, a jej pomysłodawcą był Ingka Centres, właściciel sąsiadującej z ogrodami galerii handlowej Wola Park.

Ogrody Ulricha mają szansę stać się wyjątkowym miejscem spotkań na warszawskiej Woli.

W zlokalizowanych tam szklarniach, w których przed wojną hodowano egzotyczne owoce, znajdą się m.in. lokale gastronomiczne i przestrzeń kulturalno-rozrywkowa.

Pracownia WXCA stworzyła projekt rewitalizacji zabytkowych szklarni i terenów zewnętrznych, a LAB3 Willi Ulricha i Zielonej Chaty.

Ogrody Ulricha to miejsce kryjące zarówno niesamowitą historię, jak i niesamowity potencjał. Przed wojną znajdował się w nich park i XIX-wieczne szklarnie, w których rodzina Ulrichów hodowała znane w całej Warszawie egzotyczne owoce, takie jak pomarańcze i ananasy. Pierwotnie wypełnione zielenią, Ogrody Ulricha wkrótce znowu rozkwitną nie tylko roślinnością, ale też życiem towarzyskim.

Przestrzeń, światło i rośliny

Każda z dwóch historycznych szklarni będzie odgrywać inną rolę. W jednej z nich znajdą się lokale gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, bary i egzotyczna oranżeria, w drugiej zaś przestrzeń z rozrywką dla najmłodszych. Zachowano wszystkie murowane elementy zabytkowych, XIX-wiecznych szklarni, a naziemne konstrukcje obiektów zostaną odtworzone razem z detalami białej ślusarki i przeszkleń.

fot. WXCA

Centralną oś całego kompleksu stanowi pasaż wiodący od ulicy Górczewskiej do centrum handlowego Wola Park. Plac będzie tętnił życiem przez cały rok. Będzie to przestrzeń dla rozmaitych wydarzeń kulturalnych: koncertów, pokazów kina plenerowego, imprez tanecznych czy targów. Przestrzeń wokół zostanie zazieleniona, a część dawnego placu zmieni się w ogród społeczny i pasaż z kwitnącymi drzewami owocowymi, przywodzący na myśl sad we mgle. Ochłody w upalne dni dostarczy fontanna.

fot. WXCA

Na terenie zrewitalizowanych Ogrodów Ulricha nie zabraknie też miejsca dla dziecięcych zabaw na świeżym powietrzu. Projekt architektów z WXCA zakłada, że kompleks będzie pełnił również funkcję atrakcyjnego centrum edukacji ekologicznej.

O tym wszystkim pierwsi goście zrewitalizowanych Ogrodów Ulricha przekonają się już w październiku 2022 roku.

Historia Ogrodów Ulricha

Kiedy w 1878 roku dzisiejsze osiedle na Woli było jeszcze wsią o nazwie Górce, słynne szklarnie przy ulicy Górczewskiej zbudował Jan Krystian Ulrich, syn znanego warszawskiego ogrodnika, Jana B. Ulricha. Była to część rozbudowanego zakładu ogrodniczego, w którego skład wchodziły też szkółki i pokazowy ogród. W nowoczesnych jak na tamte czasy, podgrzewanych szklarniach hodowano egzotyczne rośliny.

Po II wojnie światowej zakład został upaństwowiony i funkcjonował aż do drugiej połowy XX wieku, kiedy go zamknięto. W późniejszych latach zrewitalizowano park Ulricha, a tuż obok powstało CH Wola Park. W 2001 roku cały teren Ogrodów Ulricha wraz z pozostałościami historycznych budynków wpisano do rejestru zabytków.

Zespół WXCA: Marta Sękulska-Wrońska, Szczepan Wroński, Monika Lemańska, Jan Kucza-Kuczyński, Mikołaj Niewęgłowski, Adrianna Bańczerowska, Katarzyna Dudek, Michał Krawczyński, Paulina Pernak, Ewelina Szeląg, Andrzej Bulanda