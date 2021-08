OKAM odmieni fabryczne tereny na Żeraniu. 62 hektary do rewitalizacji!

OKAM kupił tereny fabryczne na warszawskim Żeraniu o powierzchni aż 62 ha. To nie pierwszy tego typu projekt tego inwestora - przypominamy wcześniejsze rewitalizacje!

- Niewątpliwie skala inwestycji będzie ogromna i samo przygotowanie jej rozłoży się na kilka lat, a wieloetapowa realizacja na kilkanaście najbliższych. To kolejne wyzwanie, z jakim zmierzymy się w OKAM - zapowiada Arie Koren, CEO OKAM.

Nowa inwestycja na Żeraniu będzie prowadzona z poszanowaniem przeszłości oraz poprzedzona zostanie konsultacjami z zainteresowanymi stronami, zapowiada inwestor.

OKAM posiada duże doświadczenie w rewitalizacjach terenów pofabrycznych. Wśród nich znajduje się prowadzona na warszawskiej Pradze-Północ inwestycja BOHEMA - Strefa Praga na terenie po m.in. dawnej fabryce Pollena-Uroda. Bohema w Warszawie to unikatowy na skalę światową projekt. Zrewitalizowane zabudowania XIX wiecznej fabryki zostaną uzupełnione nowymi budynkami, a całość stworzy wyjątkową strefę, w której powstaną mieszkania, biura, powierzchnie handlowo-usługowe i przestrzeń na aktywności kulturalne i społeczne.

Projekt przewiduje połączenie różnych funkcji: mieszkaniowej, usługowej, handlowej, biurowej, kulturalnej i społecznej. Z jednej strony Bohema ma nawiązywać do otoczenia, w którym powstaje i ma być dla niego otwarta. Z drugiej ma uzupełniać o to, czego brakuje w okolicy, czyli np. o nowoczesną powierzchnię biurową czy mieszkaniową. Projekt został przygotowany przez pracownię Grupa 5 Architekci, a część komercyjna znajdująca się wokół komina, obejmująca budynki Warzelni, Kotłowni i Glicerynowni przez pracownię SUD Architects.

Z kolei w Łodzi OKAM zrealizował inwestycję ŁÓDŹ.WORK (teren dawnej fabryki Teodora Meyerhoffa), jak również Strefa Piotrkowska 217, gdzie kiedyś znajdowała się odlewnia żelaza Józefa Johna. Łódź.Work to inwestycja, która powstaje dzięki współpracy Okam Capital i Miasta Łódź. To powierzchnia skierowana do młodych, dynamicznych, kreatywnych osób zakładających nowy business lub start up, które wolą pracować w grupie.

OKAM ma także w planach realizację projektu na działkach po dawnej fabryce Danone.

