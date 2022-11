Okam z zielonym światłem na rewitalizację Warzelni w Bohemie - Strefa Praga

Okam otrzymał prawomocne pozwolenie na rewitalizację Warzelni w Bohemie – Strefa Praga, co daje zielone światło dla kontynuacji rewitalizacji pofabrycznych terenów na warszawskiej Pradze Północ.

W ramach etapu B inwestycji, na działce o pow. ponad 3 tys. mkw. powstanie prawie 70 loftów w oryginalnym historycznym, ponad 120-letnim budynku, co jest ewenementem na rodzimym rynku.

Za projekt Bohemy odpowiada konsorcjum dwóch czołowych firm architektonicznych - Sud Architekci w zakresie części komercyjnej oraz Grupa 5 w zakresie części mieszkaniowej.

Zakończenie prac rewitalizacyjnych i oddanie Warzelni do użytkowania planowane jest na II kwartał 2025 roku.

Warzelnia, będąca częścią całego kompleksu Bohema w centralnej jej części, w sąsiedztwie komina, będzie oferować przyszłym mieszkańcom 67 apartamentów typu loft o podwyższonym standardzie i ponadprzeciętnej wysokości w budynku liczącym ponad 120 lat. Do apartamentów przynależeć będą antresole, loggie, tarasy, ogródki zewnętrzne i ogrody zimowe. Obiekt składać będzie się

z jednego czterokondygnacyjnego budynku wraz z wewnętrznym, zielonym dziedzińcem. Zaplanowano również miejsca parkingowe. Od strony ul. Szwedzkiej do dyspozycji mieszkańców będzie ponadto pięć lokali usługowo-handlowych. Rozpoczęcie prac planowane jest na II kwartał 2023 roku.

Nadajemy nowe życie poprzemysłowym obiektom, z poszanowaniem dla ich historii, uwzględniając przy tym aktualne trendy. Warzelnia i cała BOHEMA – Strefa Praga jest tego doskonałym przykładem, w którym zachowujemy oryginalną architekturę i ducha przeszłości. Cieszymy się, że będziemy mogli stworzyć apartamenty premium w tak starym budynku Warzelni, kryjącym w sobie piękną kartę historii - podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Niestandardowa wysokość i lobby

Poza unikalnym wyróżnikiem - niestandardową wysokością apartamentów, wizytówką budynku będzie także reprezentacyjne lobby wejściowe. Utrzymanie zabytkowego charakteru Warzelni to również zasługa aluminiowych okien ze szprosami. Drzwi w loftach będą mieć pełną wysokość pomieszczeń, co dodatkowo wpłynie na odbiór wyjątkowo dużej kubatury. Ozdobny element stanowić będą fornirowane portale i drzwi wejściowe do apartamentów.

Z kolei surowego, naturalnego charakteru nadadzą wnętrzom betonowe, prefabrykowane parapety. Mieszkania na parterze, od strony ogródków zostaną natomiast zabezpieczone zewnętrznymi automatycznymi roletami antywłamaniowymi. Każdy apartament będzie wyposażony w wideodomofon premium i system inteligentnego zarządzania. Uwagę przykuwać ma również sama elewacja budynku - wykonana z cegły i materiału nawiązującego wyglądem do miedzianej stali - korten. Połączenie tych materiałów o odmiennych fakturach stworzy oryginalny i ciekawy efekt.