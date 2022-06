Okiem architekta: jak są projektowane biura przyszłości?

Powrót do pracy stacjonarnej lub hybrydowej sprawia, że architekci na nowo pragną zdefiniować dobrze zaprojektowane biuro.

W ciągu ostatnich lat miejsca, w których na co dzień pracujemy ewoluowały – również ze względu na pandemię.

Aktualne trendy w projektowaniu biur koncentrują się na bezpieczeństwie i wygodzie, ale także na innych elementach, takich jak kolor, tekstury i zrównoważony rozwój.

Architekci i projektanci stanęli przed wyzwaniem – stworzeniem przestrzeni, które nie tylko wspierają produktywność, ale także zachęcają do interakcji w środowisku, które pomaga zachować zdrowie pracowników.

Zrównoważone materiały, czyste powietrze

Konfiguracje w pomieszczeniach biurowych – odstępy między miejscami pracy, kierowany ruch pieszy, ograniczona liczba miejsc w salach konferencyjnych, to tylko niektóre z rozwiązań, które zostały wprowadzone w okresie postpandemicznym. Najważniejszą kwestią, która jest niewidoczna dla oka, jednak kluczowa dla zdrowia pracowników, jest jakość powietrza w pomieszczeniach.



Zespół ekspertów współpracujących z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), przygotował raport o związkach między problemem zanieczyszczeń powietrza a rozwojem pandemii COVID-19. Wynika z niego, że nawet krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może obniżać odporność dróg oddechowych wobec wirusów i bakterii.



Przeprojektowanie pomieszczeń i zastosowanie systemów wentylacji zapewni optymalną jakość powietrza dla osób przebywających w pomieszczeniu. Na jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa również skład samych produktów i materiałów budowlanych, jak i użytych we wnętrzu. Od ścian po sufity – wszystko może uwalniać do powietrza szkodliwe zanieczyszczenia, osłabiając układ odpornościowy pracowników.

Przestrzenie zewnętrzne a kontakt z naturą

Z najnowszego raportu marki VELUX „Head Downers 2021”, wynika, że dla 63% respondentów brakuje na co dzień kontaktu z przyrodą, a tęsknota za nią jest silniejsza wśród osób zamieszkujących duże miasta, co może wiązać się ze stylem życia, ale i z mniejszym dostępem do zielonych przestrzeni na zurbanizowanych terenach.



Architekci projektują biura, w których znajdują się przestrzenie do pracy na świeżym powietrzu. Ich celem jest wzbogacenie o nowe funkcje funkcji i wykorzystanie przestrzeni zewnętrznych, tak, aby były one przystosowane do każdej sytuacji – począwszy od spotkań, wydarzeń, pracy indywidualnej, a skończywszy na budowaniu relacji między najemcami.



– Przy projektowaniu biur przestrzenie zewnętrzne, oprócz funkcjonalnych cech, po-siadają także niematerialne walory. Użytkownicy takiego budynku czerpią korzyści z bezpośredniego kontaktu z naturą, jaką zapewniają widoki na zielone tarasy czy ogrody. Projektowanie przestrzeni zewnętrznej, która funkcjonuje jak wnętrze, nie tylko łączy ludzi, ale sprawia, że sam obiekt staje się bardziej atrakcyjnym miejscem – mówi Agnieszka Szczepaniak, architekt z pracowni architektonicznej AP Szczepaniak.

– Przykładem takiej realizacji jest Krakowska 29 we Wrocławiu. Z biur mieszczących się na piątym piętrze mamy możliwość wyjścia na taras, na którym znajdują się ławki, elementy małej architektury, a także zieleń, uzupełniająca otaczającą budynek roślinność – dodaje architekt.

Powrót do pracy stacjonarnej lub hybrydowej sprawia, że architekci na nowo pragną zdefiniować dobrze zaprojektowane biuro. Zwracają w nim uwagę na liczne kwestie – wizualne, ergonomiczne, bezpieczeństwa, ale także zrównoważonego rozwoju. Projektanci zawsze będą poszukiwać sposobów na utrzymanie zdrowego i szczęśliwego środowiska pracy przy jednoczesnej poprawie produktywności.