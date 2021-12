Olivia Centre dołącza do United Nations Global Compact

Z początkiem 2021 r. Olivia ogłosiła wdrożenie nowej polityki ekologicznej i standardów odpowiedzialności społecznej, tworząc nowe inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną i środowiskową wśród swoich pracowników i rezydentów, a także uczestnicząc w akcjach edukacyjnych, przyczyniających się do szerzenia dobrych praktyk w zakresie ESG. Z końcem roku Olivia przystąpiła do United Nations Global Compact (UNGC), aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz troski o środowisko naturalne i jego zasoby.

Organizacja United Nations Global Compact została założona w 2000 roku i obecnie jest największą korporacyjną inicjatywą zrównoważonego rozwoju na świecie, obejmującą ponad 12000 firm oraz 3000 sygnatariuszy spoza biznesu w ponad 160 krajach. Tworzy ją również ponad 70 lokalnych filii. UNGC wystosowało apel do firm na całym świecie, aby dostosowały swoje działania i strategie do dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także do podjęcia działań wspierających cele określone w dokumencie Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Przystąpienie do UN Global Compact (UNGC) to nie tylko zobowiązanie do przestrzegania Dziesięciu Zasad UNGC w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, ale także wezwanie do stawiania sobie ambitnych celów i raportowania efektów działań. UN Global Compact jest częścią ONZ od 21 lat. Powstała po to, by wspierać firmy w implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz w działaniach z zakresu ESG, dlatego cieszy mnie, że Olivia Business Center dołączyła do UNGC oraz aktywnie działa na rzecz wdrażania inicjatyw proklimatycznych nie tylko u siebie, ale także wśród firm rezydentów – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne to obowiązek każdej organizacji, jak i każdego z nas indywidualnie. – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik Zarządu Olivia Centre. Rozwijając działalność nie możemy czynić tego kosztem środowiska naturalnego, więc zależy nam na popularyzacji odpowiedzialnego ekologicznie postępowania wśród firm na Pomorzu. Na terenie Olivii od dawna rozwijamy i wspieramy inicjatywy proekologiczne. W tym roku do naszych nagród Olivia Prize wprowadzamy nową kategorię, w której nagrodzimy i będziemy promować dokonania naszych rezydentów z tego obszaru. Co więcej, nagroda przyznawana będzie wspólnie z United Nations Global Compact Network Poland, co mamy nadzieję, przyczyni się do jeszcze większej mobilizacji wśród firm z naszego centrum biznesowego. Z dużą satysfakcją włączamy się w globalną inicjatywę szerzoną przez UN Global Compact i zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa do podejmowania kroków ograniczających negatywny wpływ na środowisko naturalne w związku z prowadzoną przez nie działalnością – dodaje Bogusław Wieczorek.

W Olivia Centre od początku roku powołano stanowisko managera ESG (Enviromental, Social and Governance), który koordynuje aktywności Olivii w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej oraz stosowania najlepszych praktyk biznesowych, pozwalających realizować cele nowoczesnej i odpowiedzialnej organizacji biznesowej. Już obecnie zaangażowanie na rzecz ekologii jest zauważalne w gronie rezydentów Olivii, gdyż w edycji nagród Olivia Prize za 2019 rok najwięcej zgłoszeń związanych było właśnie z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu.