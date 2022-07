Opera Leśna w Sopocie będzie miała Muzeum Miejsca. Rusza konkurs

Sopot ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji wystawy Muzeum Miejsca w Operze Leśnej. Wystawa będzie stałą, całoroczną ekspozycją dostępną dla zwiedzających obiekt, który zaprojektował zespół z Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej pod przewodnictwem Krzysztofa Kozłowskiego.

Główna część wystawy zostanie zlokalizowana w nowym budynku.

Część eksponatów, które w przyszłości zobaczymy w Muzeum Miejsca, można już teraz oglądać na nowej wystawie w garderobach Opery Leśnej.

– Opera Leśna ma ogromny potencjał i jest bardzo chętnie odwiedzana. To jedno z najważniejszych miejsc dla Sopotu i jeden z nielicznych tak pięknych leśnych amfiteatrów w Europie, dlatego zasługuje na wyjątkową oprawę – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Całoroczna wystawa umiejscowiona w nowym budynku przybliży odwiedzającym bogatą historię Opery i odbywających się tam wydarzeń – dodaje wiceprezydentka.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, pod względem artystycznym, merytorycznym i funkcjonalnym koncepcji wystawy „Muzeum Miejsca – Opera Leśna” w projektowanym budynku wystawienniczym Opery Leśnej.

Tak będzie wyglądać nowy kompleks w Operze Leśnej w Sopocie, autor: zespół projektowy z „Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej", fot. www.sopot.pl

Projektowana wystawa, według założeń konkursowych, powinna obejmować wszystkie dotychczasowe lata funkcjonowania Opery Leśnej, od momentu jej powstania w roku 1909. Od tego czasu Opera Leśna była miejscem letnich inscenizacji operowych (1909-1917), plenerowym, sezonowym amfiteatrem – do lat 30-tych jedną z głównych atrakcji kurortu, w latach 1930-1939 sceną festiwali wagnerowskich, najważniejszą po legendarnym Bayreuth. W latach 1956-1957 festiwalowy charakter Opery wskrzesiły odbywające się tam festiwale jazzowe, natomiast od roku 1961 coroczne festiwale sopockie i inne wydarzenia, jak np. występy zespołów Śląsk i Mazowsze, koncerty, inscenizacje operowe i baletowe.

– Wystawa w kompleksowy sposób pokaże historię Opery Leśnej – wyjaśnia Karolina Babicz-Kaczmarek, dyrektor Muzeum Sopotu. – Poprosiliśmy m.in. artystów o podzielenie się swoimi pamiątkami z występów, ale eksponaty pochodzą również z Muzeum Sopotu, ze zbiorów BART-u i od osób prywatnych. Integralną częścią wystawy będą materiały audio i wideo dokumentujące historię obiektu – dodaje dyrektor Muzeum Sopotu. – Wspólnie z Muzeum Sopotu posiadamy zbiory pamiątek, gromadzone przez lata, które „opowiedzą” bogatą, 120 letnią historię Opery Leśnej – tłumaczy Beata Majka, dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. – Nowy kompleks, który powstanie na terenie amfiteatru, z jednej strony zobrazuje historię Opery, a z drugiej pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału miejsca, przez cały rok. Nowy budynek, w którym umiejscowiona będzie m.in. wystawa, stanowić będzie harmonijne dopełnienie istniejącej już zabudowy wokół Opery Leśnej, a jego prosta, nowoczesna forma będzie wkomponowana w przyrodę otaczającą amfiteatr – dodaje Beata Majka.

Konkurs na opracowanie koncepcji wystawy „Muzeum Miejsca – Opera Leśna” ma charakter ograniczony, w którym w pierwszym etapie uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 18 lipca, do godz. 12.00. Ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do 8 sierpnia 2022 r. Prace konkursowe można będzie składać do 7 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 grudnia 2022 r.

Historia festiwali. Nowa wystawa w garderobach Opery Leśnej

Opera Leśna w Sopocie jest odwiedzana przez niemal 100 tys. osób rocznie. Już teraz, w garderobach wykorzystywanych przez występujących tam artystów, oglądać można wystawę, która opowiada o sopockich festiwalach, nie tylko od strony sceny ale i festiwalowej „kuchni”. Eksponaty pochodzą z Muzeum Sopotu, archiwum zdjęciowego Zbigniewa i Macieja Kosycarzy, a także z dokumentacji festiwalowej. W przyszłości eksponaty te staną się częścią wystawy stałej Muzeum Miejsca – Opera Leśna, która znajdzie miejsce w nowym budynku.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna nowego budynku, który powstanie na terenie Opery Leśnej w Sopocie, zakłada przede wszystkim powiązanie go z otaczającą zielenią. Na powierzchni użytkowej liczącej ponad 2,5 tys. m kw. powstanie m.in. nowoczesna sala wystawiennicza, umożliwiająca wykorzystywanie multimediów do działań artystycznych, sala wielofunkcyjna, taras widokowy, bar i pomieszczenia biurowe. Koncepcję opracował zespół projektowy z „Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej” pod przewodnictwem dr. inż. arch. Krzysztofa Kozłowskiego. Jej powstanie jest kolejnym etapem w planowanym przez miasto procesie rewitalizacji, przebudowy infrastruktury i terenu wokół Opery Leśnej.