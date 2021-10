Opóźni się rozbiórka zawalonej kamienicy w Łodzi

Nawet o trzy miesiące może odwlec się rozbiórka zrujnowanej kamienicy przy ul. Kilińskiego 49 w Łodzi. Kiedy wystartują prace przy rozbiórce kamienicy?

Choć Generalny Konserwator Zabytków wyraził zgodę na wykreślenie jej z rejestru zabytków, co otwierało możliwość wyburzenia obiektu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożono odwołanie od tej decyzji. Uruchomiło to procedurę administracyjną, która opóźni uprawomocnienie się decyzji GKZ, a zatem również rozbiórkę domu.

Do czasu decyzji WSA łódzki magistrat nie może podjąć żadnych działań związanych z kamienicą przy ul. Kilińskiego 49, której fatalny stan techniczny jest już od maja powodem zawieszenia ruchu tramwajów na odcinku ul. Kilińskiego od ul. Jaracza do ul. Narutowicza.