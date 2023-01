Orient Express wypływa w morze. Luksusowy żaglowiec ma zrewolucjonizować podróże morskie

Orient Express, marka kojarząca się do tej pory z legendarnym luksusowym pociągiem od teraz odnosić się będzie również do... podróży morskich. Wszystko za sprawą projektu Accor i Chantiers de l'Atlantique, w ramach którego powstanie luksusowy statek wycieczkowy.

REKLAMA

W 2026 roku swój pierwszy rejs ma odbyć wycieczkowiec Orient Express Silenseas - owoc współpracy giganta rynku hotelowego Accor i globalnego lidera branży stoczniowej Chantiers de l'Atlantique.

Statek wycieczkowy zapowiadany jest jako celebracja sztuki podróżowania à la Orient Express, stanowiąca kwintesencję luksusu, absolutnego komfortu i marzeń.

Na podkładzie znajdą się m.in. amfiteatr,54 apartamenty, dwa baseny i studio nagrań.

Znany architekt Maxime d'Angeac zaprojektuje układ i wystrój wnętrza, a firma projektowa Stirling Design International z Nantes zajmie się architekturą zewnętrzną.

140 lat po uruchomieniu pierwszych luksusowych pociągów, legenda Orient Expressu trwa wraz z odsłonięciem największego na świecie żaglowca Orient Express Silenseas. Ta rewolucja w historii żeglugi to ambitne przedsięwzięcie, które przesuwa granice tego, co możliwe. Ten niezwykły jacht żaglowy przyszłości o spektakularnych wnętrzach to owoc partnerstwa między wiodącą grupą hotelową na świecie Accor a Chantiers de l'Atlantique globalnym liderem branży stoczniowej. Pierwszy rejs jachtu jest zaplanowany na 2026 rok.

Z Orient Express Silenseas rozpoczynamy nowy rozdział w naszej historii, korzystając z doświadczenia i wyjątkowości luksusowych podróży po najpiękniejszych morzach świata. Ten wyjątkowy jacht żaglowy, mający korzenie w historii Orient Expressu, zaoferuje niezrównaną obsługę i wyrafinowane przestrzenie, przypominające złotą erę legendarnych rejsów. Innowacja jest sercem tego ultranowoczesnego statku, który zrewolucjonizuje świat wodnych podróży dzięki nowej technologii funkcjonującej z myślą o zrównoważonym rozwoju. Ten statek to wizytówka najlepszego francuskiego savoir-faire, zaprojektowana tak aby udowodnić, że marzenia mogą stać się rzeczywistością -Sébastien Bazin, Chairman i CEO, Accor.

Zainspirowany Złotym Wiekiem Francuskiej Riwiery

W 1867 roku Georges Nagelmackers wszedł na pokład transatlantyków łączących Europę z Ameryką i wyruszył w odkrywczą podróż do Stanów Zjednoczonych. Zafascynowany wspaniałością tych ogromnych statków, założyciel pociągów Orient Express zwiedzał luksusowe apartamenty podróżnych, z bogatym i wystawnym wystrojem zdobionym wyjątkową markieterią. W trakcie swoich podróży doświadczył ówczesnej towarzyskiej sceny w restauracjach i wyjątkowej atmosfery salonów, bibliotek i miejsc rozrywki. Te doświadczenia stały się później inspiracją do uruchomienia w 1883 roku legendarnego pociągu Orient Express.

Zainspirowany Złotym Wiekiem Francuskiej Riwiery, Orient Express Silenseas nawiąże do wspaniałej epoki, kiedy pisarze, artyści, malarze, księżniczki i gwiazdy filmowe spędzały czas pomiędzy Monte-Carlo, plażami Saint-Tropez, Cap d'Antibes, Cannes i słynną wyspą Croisette, ciesząc się wykwintną beztroską i radością życia w luksusowych i ekstremalnych eskapadach.

Luksusowy żaglowiec pomieści na swoim pokładzie 54 apartamenty, w tym okazały apartament prezydencki o pow. 1 415 mkw. fot. Orient Express Silenseas © Martin Darzacq, mat. prasowe Accor

Wraz z podpisaniem listu intencyjnego na zamówienie dwóch statków, Chantiers de l'Atlantique z dumą zapowiada nową erę w przemyśle stoczniowym dzięki Silenseas. Ta koncepcja, zrodzona w naszych biurach projektowych w 2018 roku, jest kwintesencją savoir-faire w dziedzinie architektury morskiej, budowy wyrafinowanych kadłubów, a także projektowania luksusowych przestrzeni. Ponadto, instalacja trzech platform SolidSail, rewolucyjnego jednostkowego napędu wiatrowego o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, dla którego opracowaliśmy i przetestowaliśmy pierwszy prototyp, znacząco przyczyni się do napędu statku. W połączeniu z hybrydowym systemem napędowym zasilanym skroplonym gazem ziemnym (LNG), Silenseas stanie się zatem statkiem referencyjnym pod względem przyjaznej dla środowiska eksploatacji i projektowania - Laurent Castaing, Managing Director, Chantiers de l'Atlantique.

Kwintesencja luksusu i komfortu

Orient Express Silenseas, 220-metrowy żaglowiec o pojemności 22 300 UMS, będzie posiadał 54 apartamenty o średniej powierzchni 70 mkw, w tym monumentalny apartament prezydencki o powierzchni 1 415 mkw (z prywatnym tarasem o powierzchni 530 mkw), dwa baseny, w tym basen typu lap pool, dwie restauracje i bar typu speakeasy. Ten wyjątkowy statek wycieczkowy będzie celebracją sztuki podróżowania à la Orient Express, stanowiąc kwintesencję luksusu, absolutnego komfortu i marzeń.

Jako wyraz uznania dla artystów i kultury, Orient Express Silenseas zaprosi gości do przeżycia niesamowitych spektakli w swoim Amfiteatrze-Kabarecie, a prywatne studio nagraniowe rozbrzmi urzekającymi dźwiękami. Pasażerowie tego wyjątkowego jachtu będą mogli skorzystać także z wachlarza rozmaitych zabiegów spa, sesji medytacyjnych i eksploracji przystanków na trasie rejsu, tak by odkryć skarby kultury i całkowicie odłączyć się od rzeczywistości, zatrzymując czas.

Żaglowiec przyszłości

Wykorzystując doświadczenie tych ekspertów w wyścigach oceanicznych, Orient Express Silenseas będzie pływał z rewolucyjnym projektem technologicznym znanym jako "SolidSail": trzy sztywne żagle o powierzchni 1500 m będą zawieszone na takielunku typu balestron, z trzema przechylnymi masztami sięgającymi ponad 100 m wysokości, zdolnymi zapewnić do 100% napędu w odpowiednich warunkach pogodowych.

Ta hybrydowa formuła napędu połączy energię wiatru z najnowocześniejszym silnikiem zasilanym skroplonym gazem ziemnym (LNG), a w planach jest wykorzystanie ekologicznego wodoru, gdy tylko technologia ta zostanie zatwierdzona dla oceanicznych statków pasażerskich, jako początek nowej, bardziej przyjaznej środowisku wizji podróży morskich.

Najnowsze dzieło Chantiers de l'Atlantique to prawdziwy jacht żaglowy przyszłości łączący w sobie największe francuskie talenty. Znany architekt Maxime d'Angeac zaprojektuje układ i wystrój wnętrza, a firma projektowa Stirling Design International z Nantes zajmie się architekturą zewnętrzną.

Hetland Maritime pomagał również Accor w tworzeniu projektu oraz w trwających rozmowach z Chantiers de l'Atlantique. Cały projekt będzie finansowany w 70-80% przez banki komercyjne, a pozostała część przez konsorcjum partnerów kapitałowych, w którym Accor będzie miał mniejszościowy udział.