Oscary 2023. Dolby Theatre powstał po to, by błyszczeć

Gala wręczenia Oscarów 2023 tuż-tuż. Prestiżowe wydarzenie od ponad 20 lat odbywa się w tym samym miejscu - Dolby Theatre w Hollywood. Trwają wielkie przygotowania obiektu do przyjęcia gości. W tym roku słynny dywan, po którym przejdą największe sławy kina, nie będzie czerwony.

W nocy z 12 na 13 marca czasu polskiego odbędzie się 95. ceremonia wręczenia nagród filmowych - Oscars.

Od 2002 r. miejscem, gdzie spotykają się największe sławy światowego kina jest Dolby Theatre w Hollywood w Los Angeles.

Za projekt architektoniczny odpowiada Rockwell Group.

Jimmy Kimmel, będący gospodarzem wydarzenia, tak skomentował ten fakt: "Jesteśmy przekonani, że będzie bezpiecznie. Decydując się na dywan w takim kolorze, wysyłamy sygnał, że nie boimy się, że dojdzie na nim do rozlewu krwi". Jest to nawiązanie do zeszłorocznego incydentu z udziałem Willa Smitha, w którym doszło do rękoczynów.

Obiekt na specjalną okazję

Dolby Theatre (do maja 2012 r. znany jako Kodak Theatre) jest częścią nowoczesnego kompleksu wielofunkcyjnego, który znajduje się w samym sercu historycznego Hollywood w Los Angeles. W kompleksie Hollywood & Highland zlokalizowanych jest kilka niezwykłych budynków m.in. kino dla dwóch tysięcy widzów, czterogwiazdkowy hotel dla dziennikarzy, luksusowa restauracja, ekskluzywne sklepy i najważniejszy – wielki teatr, w którym rozdawane są Oskary.

Dolby Theatre został otwarty 9 listopada 2001 roku jako miejsce wręczenia Oskarów - corocznej nagrody filmowej przyznawanej przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Pierwsza gala rozdania Oskarów miała miejsce w 1929 roku. Zaś 74. edycja tej nagrody odbyła się właśnie w Dolby Theatre na początku 2002 roku – ceremonię rozdania nagród przed telewizorami śledziły miliony ludzi na całym świecie i od tego momentu teatr stał się symbolem corocznych Oskarów.

Obiekt został zaprojektowany przez architekta Davida Rockwella z pracowni architektonicznej Rockwell Group, fot. shutterstock

Obiekt został zaprojektowany przez architekta Davida Rockwella z pracowni architektonicznej Rockwell Group. Od samego początku budynek miał pełnić funkcję reprezentacyjną i oddawać "oskarowego" ducha. Najważniejszą częścią Dolby Theatre jest główna sala teatralna, która jest w stanie pomieścić aż 3401 widzów! Do dyspozycji widzów przygotowywane są też trzy rzędy balkonów, których unikalna konstrukcja zapewnia dobrą widoczność nawet z tylnych siedzeń. Scena teatru jest jedną z największych w Stanach Zjednoczonych – ma szerokość 36,5 metrów, zaś za kulisami rozciąga się na 23 metry.

Gigantyczny żyrandol z kryształu – piękny, choć pełni przed wszystkim funkcję użytkową, bo ukrywa ogromne konstrukcje reflektorów, do tego ściany pokryte serią malowideł ściennych, materiały najwyższej jakości takie jak drewno z czerwonej wiśni, obicia i tkaniny w kolorze śliwkowym, zjawiskowo połyskująca kurtyna - niewątpliwie wnętrze, w którym pada słynne „And the Oscar goes to…” jest pełne blichtru i blasku.