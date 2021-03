Osiedla otoczone zielenią. Nowe inwestycje w Gdańsku

Nowoczesny Park Południe oraz kameralne osiedly willi miejskich Zielony Widok na Jasieniu charakteryzuje kameralna zabudowa oraz bezpośredni widok na otaczającą zieleń.

W ramach kolejnej odsłony inwestycji Park Południe położonej przy ul. Wielkopolskiej w Gdańsku - powstaną 92 mieszkania o metrażach od 30 m2 do 64 m2, liczące 1, 2 lub 3 pokoje. Ceny dostępnych lokali zaczynają się już od 6 400 zł za m2 – mówi Anna Wojciechowska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Robyg w Gdańsku - W przypadku osiedla Zielony Widok - w zakresie nowego etapu do sprzedaży włączyliśmy 58 mieszkań, z których widok będzie rozpościerał się na otaczający park, liczących od 1 do 4 pokoi i dostępnych metrażach od 28 m2 do 88 m2. Ceny mieszkań w przypadku tej inwestycji rozpoczynają się od 7 100 zł za m2 – dodaje.

Nowoczesny Park Południe

Park Południe to nowoczesne osiedle położone na Chełmie – prężnie rozwijającej się i świetnie skomunikowanej dzielnicy z centrum Gdańska. Nowy etap inwestycji charakteryzuje niska, kameralna zabudowa oraz bezpośredni widok na otaczającą zieleń zaaranżowaną w wyjątkowy park. W ramach oferty dostępne będą mieszkania 1-,2- i 3-pokojowe – idealne dla singli, par oraz rodzin.

Zakup mieszkania w ramach nowego etapu Parku Południe powinni rozważyć wszyscy, którym zależy na atrakcyjnej lokalizacji - blisko terenów zielonych i rozbudowanej arterii dróg w tym dwóch obwodnic, które zapewnią sprawne przemieszczanie się oraz na optymalnym stosunku jakości do ceny - mówi Anna Wojciechowska.

Mieszkańcy osiedla będą mogli cieszyć się przywilejem posiadania prywatnego parku do swojej dyspozycji. Malowniczy, atrakcyjny dla zmysłów park sensoryczny, który powstanie na terenie inwestycji będzie doskonale wypełniał dostępną przestrzeń i perfekcyjnie komponował się z nowoczesnymi bryłami budynków.

Kameralny, rodzinny Zielony Widok

Osiedle Zielony Widok, położone u zbiegu ulic Lawendowe Wzgórze i Turzycowej, na gdańskim Jasieniu, to wymarzone miejsce dla osób szukających dla siebie i swoich bliskich wytchnienia od hałasu i zgiełku miasta. Przyszli mieszkańcy czteropiętrowego budynku, który powstanie w ramach nowego etapu, zyskają bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych i parku, na który widok rozpościera się wprost z okien.

Lokalizacja osiedla zapewnia dostęp do udogodnień, z których zadowolone będą szczególnie rodziny z dziećmi - mówi Anna Wojciechowska - W najbliższej okolicy osiedla znajduje się przedszkole, żłobek a nieopodal powstało Centrum Edukacyjne Jabłoniowa - jedna z najbardziej nowoczesnych placówek oświatowych w Polsce, w ramach której działa publiczna szkoła podstawowa i przedszkole – opowiada.

W okolicy znajdują się również tereny rekreacyjne z boiskami i placami zabaw, a także sklepy i lokale handlowo-usługowe. Dzięki rozwiniętej sieci dróg, sprawnie działającej komunikacji miejskiej i dogodnemu położeniu, pomiędzy trasami szybkiego ruchu dotarcie do poszczególnych dzielnic oraz centrum Gdańska nie będzie stanowiło problemu.