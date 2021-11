Osiedla przyszłości pełne zrównoważonej architektury

Kiedy zmieniają się trendy w architekturze mieszkaniowej, zwykle wynika to ze zmian wartości kulturowych. Pandemia COVID-19 zmieniła sposób, w jaki ludzie wykorzystują swoją przestrzeń życiową i umocniła pragnienie zmniejszenia śladu węglowego, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój. Rola światła, natury i sztucznej inteligencji stała się kluczowa. To z kolei daje możliwość stworzenia spokojnych, nadających się do zamieszkania domów i pomocy w powrocie do normalnego życia.

Większa świadomość ekologiczna pociągnęła za sobą dążenie do bardziej zrównoważonej i działającej na rzecz ochrony środowiska architektury. Dowodem na to jest rosnący trend na otwarte przestrzenie. Projektowanie architektoniczne przenosi się na budowę domów pasywnych – celem jest poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania światła słonecznego, a tym samym przyczynienie się do dobrego samopoczucia i jakości życia mieszkańców.

Ludzie powrócili do spędzania wspólnego czasu w domu – coraz więcej rodzin przebywa ze sobą grając w „planszówki” czy urządzając wieczory filmowe, a zapracowani rodzice chcą mieć oko na dzieci podczas przygotowywania obiadu i innych prac domowych. Otwarte przestrzenie są dla nich atutem.

– Właściciele mieszkań chcą wypełnionych światłem, płynnych przestrzeni, które pomogą im żyć w nowoczesny sposób. Mieszkania na planie otwartym opierają się na interakcjach międzyludzkich, powinny jednak być zaprojektowanie w sposób elastyczny, dający możliwość wielofunkcyjnej adaptacji przestrzeni. Jest to trend, który pokazuje pragnienie bliskości, bycia bardziej związanym z rodziną i przyjaciółmi, ale również ułatwia doświetlenie przestrzeni promieniami słońca, nie ogranicza widoku na naturę za oknem. Główne pomieszczenia w domu – jak salon czy jadalnia, stały się obszarami codziennych aktywności, w których jednocześnie dzieje się kilka rzeczy – komentuje Agnieszka Szczepaniak, architekt, dyrektor do spraw rozwoju i PR w pracowni AP Szczepaniak.

Zrównoważone podejście

Wiele branż przechodzi na bardziej zbalansowane, przyjazne dla środowiska rozwiązania. Ze względu na w trend zrównoważonego rozwoju, w nadchodzących latach zwiększą się inwestycje w infrastrukturę rowerową i pieszą wokół osiedli. Zyska na tym środowisko, ale i mieszkańcy miasta – poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, pozytywny wpływ na zdrowie, niższe wydatki na transport czy nawet stworzenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego,

– Wszyscy jesteśmy pieszymi. Infrastruktura multimodalna wspiera każdego członka społeczności, bez względu na to, czy zdecyduje się na spacer lub jazdę na rowerze, aby dostać się do miejsca pracy, szkoły, sklepu lub usług. Wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie i komfortowo. Stworzenie ram wspierających podróże niezmotoryzowane to inwestycja, z której społeczeństwo może skorzystać – mówi Agnieszka Szczepaniak.

Pandemia COVID-19 zmieniła wiele rzeczy w naszym życiu i pracy, w tym wywołała natychmiastowe zapotrzebowanie na bardziej przyjazne i atrakcyjne przestrzenie do życia na zewnątrz. Firmy architektoniczne reagują bardziej holistycznym zrozumieniem związku między dobrym projektem wewnętrznym i zewnętrznym, projektując architekturę otwartą na potrzeby ludzkie. Architekci są obecnie niezwykle świadomi wpływu budownictwa na środowisko oraz lokalną estetykę.