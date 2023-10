Osiedle Beauforta w Gdyni docenione za ekologię

Osiedle Beauforta realizowane przez Euro Styl według projektu spod kreski Rayss Group zostało docenione za ekologię przez PLGBC.

Osiedle Beauforta w Pogórzu k. Gdyni, które buduje firma Euro Styl z Grupy Dom Development zostało docenione przez jury konkursu Green Building Awards w kategorii ‘Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna’.

Interdyscyplinarne jury oceniało zgłoszone projekty w 10 kategoriach. Pod uwagę brane były walory związane z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, rozwiązaniami architektonicznymi i estetycznymi, jak również aspekty społeczne i nowatorskie pomysły.

- Jako Euro Styl, we współpracy z pracownią Rayss Group jesteśmy prekursorem tworzenia na osiedlach ogrodów deszczowych pełniących, oprócz walorów estetycznych, funkcję małej retencji. Ogromnie się cieszę z tej nagrody, bo jest to uhonorowanie naszego wieloletniego wysiłku w propagowanie ekologicznych rozwiązań, co jest częścią strategii ESG całej Grupy Dom Development – mówi Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development odpowiedzialny m.in. za obszar ESG.