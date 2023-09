Osiedle Leśna w Otwocku. Kameralna inwestycja inspirowana historią i scenerią dawnego kurortu

Architekci z pracowni 77 Studio architektury zaprojektowali w Otwocku otwarte osiedle, zainspirowane świdermajerem.

Otwock przypomina rozległy miejski park. Przed laty walory tej malowniczej miejscowości doceniali przede wszystkim letnicy i kuracjusze. I choć dziś nie jest już uzdrowiskiem, to nadal jest popularnym miejscem wypoczynkowym. Występuje w nim niska zabudowa mieszkaniowa, a pośród domów jednorodzinnych i willi wyróżniają się obiekty zabytkowe.

Nowe osiedle powstało na zadrzewionej działce przy ul. Leśnej, w niewielkiej odległości od parku i zabytkowego śródmieścia. Tworzy je 20 domów w zabudowie szeregowej o powierzchni 100 m kw. i 120 m kw. (z garażem).

Architekt posłużył się oszczędnym językiem detalu i prostych form. Rzeźbiarskie wcięcia w kondygnacji dachu pozwoliły na wytworzenie kameralnych tarasów, doświetlających zarazem wnętrza. Z kolei zmienny układ tektoniki ścian tworzy na elewacjach rytmiczny, klawiszujący detal.

Surowa, wręcz ascetyczna forma architektoniczna współgra z najbliższym otoczeniem. Minimalistyczne bryły budynków z dwuspadowymi dachami w jednolitym, szarym kolorze, wtapiają się w scenerię sosnowego lasu. Do rosnących wokół drzew nawiązują wykończone szarymi deskami elewacyjnymi wnęki drzwiowe i tarasowe.

Całość kompozycji dopełniają ruchome, drewniane okiennice, odwołujące się do ażurowych przesłon świdermajerów - tradycyjnych domów wznoszonych na linii otwockiej.

Zadaniem okiennic jest wytworzenie we wnętrzach gry światłocieni i zapewnienie lokatorom poczucia intymności, przy okazji ożywiając elewacje - podkreśla ich znaczenie architekt Paweł Naduk. - Jest to również nawiązanie do lokalnej tradycji budowania. Uważamy, że nawet w obiektach o zupełnie innej funkcji warto sięgnąć po wyróżnik, który przyporządkuje je do danego miejsca.