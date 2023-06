Osiedle na Zawodziu w Katowicach przechodzi metamorfozę. Okrąglak z nową elewacją

Osiedle mieszkalne KTBS przy ulicach Szerokiej, Marcinkowskiego i Saint Etienne w Katowicach odzyskuje blask.

Osiedle mieszkalne KTBS przy ulicach Szerokiej, Marcinkowskiego i Saint Etienne odzyskuje blask. Od dwóch lat Katowickie TBS systematycznie odnawia fasady znajdujących się tam budynków. Zaczęło się od tych stojących przy ul. Szerokiej, następnie odmalowane zostały przypominające budowle z klocków bloki przy ul. Marcinkowskiego, a teraz przyszedł czas na charakterystycznego dla tej dzielnicy miasta “okrąglaka”.

Osiedle na Zawodziu to jeden z naszych największych zasobów. Mieszkania w tym miejscu cieszą się niesłabnącą popularnością, a rotacja najemców jest minimalna. Osiedle powstawało na przestrzeni ostatnich 20 lat i pomimo, że stan techniczny budynków oceniam bardzo wysoko, to wymagały one po prostu odświeżenia. Cały czas staramy się unowocześniać nasze wszystkie zasoby np. przez montaż instalacji fotowoltaicznych wpływających na ograniczenie kosztów eksploatacji – mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS.