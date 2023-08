Osiedle spod kreski Kuryłowicz&Associates z eko-certyfikatem

Zaprojektowane przez pracownię Kuryłowicz & Associates warszawskie osiedle Heimstaden Bokserska uzyskało certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

REKLAMA

Położone na warszawskim Służewcu osiedle Heimstaden Bokserska uzyskało certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Szczegółowa ewaluacja, wykonana przez firmę WSP, obejmowała dziesięć kategorii: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenia oraz innowacje.

Za projekt osiedla odpowiada pracownia Kuryłowicz & Associates.

Certyfikat BREEAM na poziomie Very Good potwierdza spełnienie rygorystycznych standardów w obszarze zrównoważonego budownictwa, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Ewaluacja osiedla Heimstaden Bokserska ma pionierski charakter na polskim rynku najmu instytucjonalnego (PRS).

Heimstaden Bokserska znajduje się na warszawskim Służewcu, w południowo-zachodniej części Mokotowa. Osiedle zostało udostępnione najemcom w sierpniu 2022 roku jako pierwsza inwestycja Heimstaden w Polsce. W dwóch etapach zaoferowano 430 wysokiej jakości mieszkań przeznaczonych na stabilny, długoterminowy najem. Lokale zostały wyposażone m.in. w wygodne meble i wysokiej klasy sprzęt AGD. Mieszkańcy otrzymali także dostęp do szybkiego Internetu, sprawną obsługę wynajmowanych mieszkań oraz błyskawiczną pomoc w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej.

Osiedle zaprojektowała pracownia Kuryłowicz & Associates. Certyfikacja została przeprowadzona w systemie oceny wielokryterialnej zgodnie z wymogami standardu „BREEAM International New Construction 2016: Residential”.

Szczegółowa ewaluacja, wykonana przez firmę WSP, obejmowała dziesięć kategorii: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenia oraz innowacje. Osiedle spełniło restrykcyjne wymagania we wszystkich kategoriach, uzyskując całościowy wynik Very Good.

Zaprojektowane przez pracownię Kuryłowicz & Associates warszawskie osiedle Heimstaden Bokserska. fot. mat. prasowe

– Jako długofalowy inwestor i odpowiedzialny operator mieszkań na wynajem dbamy o najwyższe standardy w obszarze zrównoważonego budownictwa, ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Ocena audytorów, przeprowadzona w ramach certyfikacji BREEAM dla osiedla Heimstaden Bokserska, jest zgodna z doświadczeniami naszych najemców, którzy na co dzień doceniają m.in. liczne tereny zielone, dogodny dostęp do transportu publicznego i rozwiązania nakierowane na ograniczenie zużycia energii. W najbliższych kwartałach planujemy objęcie certyfikacją kolejnych budynków w naszym portfolio, a także inwestycje w odnawialne źródła energii – podkreśla Krzysztof Odrobina, Development Manager w Heimstaden Poland.

Heimstaden konsekwentnie wdraża rozwiązania pozwalające zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. W 2022 roku Grupa, działająca w dziesięciu krajach Europy, obniżyła emisje gazów cieplarnianych o 7 proc., a zużycie energii – o 11 proc. Celem Grupy do 2030 roku jest ograniczenie emisji o 42 proc. w porównaniu do danych z 2020 roku. Założenia te zostały pozytywnie zweryfikowane przez inicjatywę Science Based Targets, która potwierdziła, że są one zgodne z badaniami naukowymi i przy skali działalności Heimstaden będą się realnie przyczyniać do za