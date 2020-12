Osiedle w duchu slow life. Wyjątkowy projekt pod Poznaniem

Powstałe z myślą o osobach chcących odetchnąć od miejskiego zgiełku, łączące cechy nowoczesności, przytulności i sielankowości, z przestronnymi ogrodami przy każdym domu - takie będzie powstające pod Poznaniem osiedle Otusz Naturalnie.

Otusz Naturalnie to projekt deweloperski w formule design & build & sell, który zakłada budowę zamkniętego osiedla mieszkaniowego w niewielkiej wsi Otusz, położonej w powiecie poznańskim. Odległość jaka dzieli Otusz z Poznaniem to niespełna 30 km, dlatego domy powstały przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą odetchnąć na przedmieściach od miejskiego zgiełku. Inwestycję obsługuje poznańska firma Demiurg, która jest zarówno projektantem jak i generalnym wykonawcą domów.

Dwa typy domów

Prace zespołu Demiurg obejmują projekt i budowę 16 domów parterowych, które stworzą spokojne, ciche osiedle o podmiejskim charakterze. Całość będzie wtapiać się w krajobraz wiejski z zachowaniem nowoczesnej formy odpowiadającej na najbardziej wymagające potrzeby przyszłych mieszkańców.

Pracownia przyjęła dwa typy domów, których cechą wspólną jest naturalny materiał elewacji jakim jest drewno i cegła. Nawiązują one do sąsiedztwa i okolicy w jakiej znajdują się obiekty. Otoczenie natury sprawia, że domy idealnie wpasowują się w wiejski krajobraz. Pomimo regularnego kształtu działek wprowadzona została lekko kręta, falista wewnętrzna uliczka, która zapewnia dojazd do wszystkich domów. Swoją formą nawiązuje do naturalnego kształtu strumyka, co wpisuje się w całość zamierzenia.

Typy domów różnią się od siebie bryłą i nieco innych układem funkcjonalnym. Pierwszy z nich oparty jest na planie litery L, gdzie uzyskano możliwość osłonięcia tarasu. W przypadku obiektu zaprojektowanego na planie litery I, przestrzeń ta pozostała w pełni otwarta.

Oprócz tarasu z ogrodem, każdy z domów posiada wiatę garażową z miejscami na dwa auta. Przestrzeń w obiektach, została zaprojektowana w taki sposób, aby połączyć praktyczne potrzeby rodzinne z funkcjonalnością i naturalnym klimatem wsi.

– Chcieliśmy stworzyć osiedle, które będzie wyróżniało się swoją formą i pomysłem. Dookoła widzimy domy, które są kopiami kolejnych i kolejnych inwestycji, powstają z nich małe metropolie. Zespół Demiurg postawił na coś zupełnie nowego – osiedle w otoczeniu wsi i natury, które łączy jednocześnie cechy nowoczesności, przytulności i sielankowości. Oprócz pięknej architektury, każdy dom będzie posiadał przestronny ogród, który jeszcze bardziej zbliży nas do natury. Otusz Naturalnie to jest zupełnie nowa jakość – mówi Marlena Szlachetka, Kierownik projektu.